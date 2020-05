Mannheim. (RNZ/mare) Es hat sich abgezeichnet: Das Konzert von Xavier Naidoo auf der Ladenburger Neckarwiese wird nach Mannheim verlegt. Das teilt die DeMi Promotion mit.

Aufgrund der behördlichen Auflagen und Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19, welche alle Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 untersagen, musste die gesamte Konzertreihe des Festwiesen Open-Airs leider abgesagt werden, darunter auch das für den 15. August 2020 geplante Konzert von Xavier Naidoo. Der Veranstalter DeMi Promotion hat in diesem Zuge und in gemeinsamer Absprache mit der Stadt Ladenburg, die gesamte Konzertreihe des Festwiesen Open-Airs auf das einzig mögliche Wochenende vom 20. August bis 22. August 2021 verlegt.

"Unsere Intention war es natürlich, das Gesamtpaket 1:1 in das Jahr 2021 zu übertragen", so Dennis Gissel. Zur genannten Konzertreihe gehören neben Xavier Naidoo auch die Künstler Dieter Thomas Kuhn und Rainhard Fendrich.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, das Konzert von Xavier Naidoo auf den 9. Oktober 2021 in die SAP Arena Mannheim zu verlegen.", sagte Dennis Gissel. Rainhard Fendrich ist bereits für den 22.August bestätigt. Gespräche mit Dieter Thomas Kuhn sind am Laufen. Alle bereits erworbenen Tickets behalten Ihre Gültigkeit, so natürlich auch die Tickets für das Xavier Naidoo Konzert am 9. Oktober 2021 in der SAP Arena.