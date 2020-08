Von Rolf Sperber

Bad Dürkheim. Die tropischen Tagestemperaturen lassen die Fans der legendären Volksfest-Riesenräder offensichtlich kalt: "Wir sind mit der Zahl der Besucher sehr zufrieden", sagte Seniorchefin Christine Göbel drei Tage nach dem Start des weltgrößten mobilen Riesenrads am mächtigen Gradierbau in Bad Dürkheim. "Die Leute sind neugierig und kommen auch von weit her." Seit Freitagabend lockt im Osten des Wurstmarktplatzes im pfälzischen Staatsbad ein weit sichtbarer Riesenrad-Gigant mit der beeindruckenden Höhe von 70 Metern die Menschen an. Das Fahrgeschäft erlebt in Bad Dürkheim seine "Deutschland-Premiere".

Der "City Star" ist das elf Millionen Euro teure "Flaggschiff" in der Riesenrad-Flotte der im Jahr 1894 in Dresden gegründeten "Schaustellungsbetriebe Göbel". Diese haben heute ihren Sitz in Worms. Ihr "City Star" stand ab November 2019 für sechs Wochen im "Winter-Wonderland" im Londoner Hyde-Park und drehte sich hier überhaupt zum ersten Mal.

Oktoberfest-Riesenrad ist dagegen fast ein Zwerg

Das Fahrgeschäft bekam in dieser Zeit schon viele Auszeichnungen. Es ist rund 20 Meter höher als das silhouettenprägende, altbekannte "Jupiter-Riesenrad" der Göbels vom Dürkheimer Wurstmarkt und vom Schriesheimer Mathaisemarkt und auch fünf Meter höher als das weltbekannte Riesenrad im Wiener Prater von 1897. Auch das seit 1979 auf dem Münchener Oktoberfest stehende Riesenrad ist mit einer Höhe von 50 Metern gegenüber dem "City Star" fast ein Zwerg.

16 Sattelauflieger waren nötig, um das rund 350 Tonnen schwere Gerät mit seinen mehreren Tausend Einzelteilen an die Deutsche Weinstraße zu bringen. Sechs Auflieger sind Teil der Riesenradkonstruktion. Immerhin mussten allein 48 Gondeln für jeweils sechs Personen herbeigeschafft werden, die geschlossen, klimatisiert und rollstuhlgeeignet sind.

Ein- und Ausstieg sind mit einer beweglichen Plattform und vollautomatischen Sicherheitstüren Hightech vom Feinsten. Nach vier Tagen war das Riesenrad bei einer Front und Tiefe von jeweils 25 Metern auf einer Fläche von rund 625 Quadratmetern aufgebaut – die sicherheitstechnische Abnahme durch den Tüv war schon im vergangenen Jahr erfolgt und gilt noch ein weiteres Jahr. In vollem Glanz erstrahlt der "City Star" vor allem nach Einbruch der Dämmerung, wenn nicht weniger als 100.000 LED-Leuchten dieses riesige Meisterwerk der Ingenieurskunst in eine Zauberkulisse verwandeln. Dafür musste aus dem Trafohäuschen der alten Dürkheimer Molkerei auf der anderen Seite der Gutleutstraße eigens eine Stromleitung auf den Platz vor dem Gradierbau gelegt werden. Allein das Eingangsdach präsentiert mit 10.000 LED-Leuchten eine einzigartige Optik – das Rad selber eine farbenprächtige Lichtschau. Auch daran sparten die beiden Brüder Sebastian und Tobias Göbel als Geschäftsführer nicht: "Das alles ist eine Investition in die Zukunft, die auf den ersten Blick immens erscheint – aber wir sind stolz auf unsere Entscheidung."

Die Riesenrad-Flotte der Wormser Göbel-Familie umfasst mittlerweile sieben derartige Konstruktionen. Neben dem neuen "City Star" gibt es das "Grand Soleil" (48 Meter), das "Juwel" (so heißt das 45 Meter hohe "Jupiter" seit seiner technischen Modernisierung), den "Colossus" (35 Meter) sowie die drei "Sterne", die 48, 40 und 35 Meter hoch sind. Außerdem betreiben die Göbels die weithin bekannte Achterbahn "Wilde Maus", einen Auto-Scooter und eine Riesenrutsche.

Erst im Oktober steht der Abbau an

Die Riesenräder sind trotz der Corona-Pandemie allesamt im Einsatz. Neben Bad Dürkheim sind Worms, Landau, Wernigerode im Harz, Deggendorf und zwei Städte in Ungarn die Standorte "auf Zeit". In Bad Dürkheim wird der "City Star" erst im Oktober wieder abgebaut.

Bis dahin dreht sich das Riesenrad täglich von 11 bis 21 Uhr – an Samstagen erst ab 14 Uhr. Die Samstag-Vormittagsstunden gehören hier dem beliebten und überregional bekannten Dürkheimer Flohmarkt.

Eine Runde im Riesenrad dauert 20 Minuten. Es gilt ein Abstands- und Hygienekonzept. Die Fahrt kostet acht Euro pro Person. Zum Vergleich: Im Wiener Prater muss man für eine Riesenrad-Tour von zehn Minuten 8,50 Euro hinblättern.