Heidelberg/Rhein-Neckar. (sha) Die aus Südostasien stammende Asiatische Tigermücke ist im Stadtgebiet von Heidelberg nach wie vor aktiv. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis hervor.

Im Kraichgau hingegen sei eine kleinere Population der Tigermücke bis Ende 2018 "komplett ausgelöscht" worden. Auf Nachfrage der RNZ erklärte Kreissprecherin Silke Hartmann, dass sich diese Angabe aber lediglich auf das Gebiet des Kraichgaus beziehe, das im Rhein-Neckar-Kreis liege.

Seit 2018 würden im Auftrag des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis die Ansiedelungen der Asiatischen Tigermücke in Heidelberg und im Kraichgau mit hoher Intensität durch das Institut für Dipterologie (IfD) bekämpft.

Anders als im Kraichgau sei in Heidelberg aufgrund der ursprünglich umfangreicheren Ansiedlungen der Art noch keine "vollständige Auslöschung" gelungen. Dank der Mithilfe und Kooperation von Anwohnern sei die Asiatische Tigermücke aber bereits auf rund 60 Hektar Fläche erfolgreich bekämpft worden.

Damit die verbliebenen Restbestände sowie zwei im Jahr 2018 neu entdeckte "sehr kleine Teilpopulationen" in den Stadtteilen Neuenheim und Pfaffengrund vollständig verschwinden, sei für das Jahr 2019 ein Bekämpfungssystem mit unterschiedlicher Intensität vorgesehen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Deshalb würden die Mitarbeiter des IfD zunächst ab Ende April mit der Bekämpfung der potenziellen Larvenbrutstätten in allen relevanten Bereichen beginnen. Die Verteilung des biologischen Wirkstoffes BTI erfolge prophylaktisch auch in den Bereichen mit im Jahr 2018 ausgelöschten Populationen der Asiatischen Tigermücke bis circa Ende Mai.

In den übrigen Bereichen werde die biologische Bekämpfung der Brutstätten je nach der im Jahr 2018 ermittelten Populationsstärke für weitere zwei Monate oder sogar bis zum Ende der Reproduktionsperiode gegen Anfang Oktober fortgeführt.

"Die Anwohner der jeweiligen Bereiche werden in den nächsten Wochen durch Hauswurfsendungen über die bevorstehenden Maßnahmen informiert", kündigt Kreissprecherin Hartmann an. Weiterhin würden im Großteil der ehemaligen Befallsfläche "lediglich wenige Begehungen der Privatgrundstücke nötig", so dass die betroffenen Anwohner im kommenden Sommer in Ruhe ihren Garten ohne Asiatische Tigermücken und auch ohne Mitarbeiter des IfD genießen könnten.

Eine nachhaltige Bekämpfung sei zwingend, heißt es in der Mitteilung, da die Asiatische Tigermücke eine große Bandbreite natürlicher und künstlicher Wasseransammlungen zur Aufzucht ihrer Larven nutze und so sich als sehr anpassungsfähige Stechmückenart in neuen Gebieten schnell ansiedele. So wurde im Sommer 2015 in Freiburg (Breisgau) in einer Kleingartenanlage die erste größere Ansiedelung der Asiatischen Tigermücke in Deutschland gefunden. Schon Ende 2015 wurden im Stadtgebiet von Heidelberg und im Sommer 2016 im Kraichgau weitere Vorkommen der invasiven Stechmückenart entdeckt.

Nicht nur aufgrund ihrer raschen Ausbreitung sei die nur drei bis zehn Millimeter große Stechmückenart in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Zum einen schränke die Asiatische Tigermücke durch ihr auch am hellen Tag sehr aggressives und ausdauerndes Stechverhalten die Lebensqualität ganz erheblich ein. Zum anderen könne sie auch verschiedene für den Menschen relevante Krankheitserreger übertragen.

Die Wahrscheinlichkeit, sich in Deutschland durch Stiche der Asiatischen Tigermücke mit einer dieser Krankheiten anzustecken, sei derzeit noch sehr gering. Allerdings sei dies "leider nicht ganz auszuschließen", und die Wahrscheinlichkeit steige, je wärmer die Sommermonate und je größer die Ansiedelungen der Asiatischen Tigermücke würden.

Info: Weitere Informationen unter www.heidelberg.tigermuecke.info