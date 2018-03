Brühl. (pol/mare) Bei einem Arbeitsunfall am Freitag gegen 12.26 Uhr ist bei einer Firma in der Ketscher Straße in Brühl der 64-jährige Firmeninhaber getötet worden. Das berichtet die Polizei.

Nach den bisherigen Unfallermittlungen hatte der 64-Jährige den Motor eines in einer Arbeitshalle geparkten Schuttmuldenkippers gestartet und sich dann in den hinteren Bereich des Fahrzeugs begeben. Dort wurde er aus bislang unbekannter Ursache von einem Hebearm eingeklemmt und verstarb in der Folge an den Verletzungen.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Anschluss wurde der Verstorbene durch die Freiwillige Feuerwehr Brühl befreit. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Verkehrspolizeidirektion Mannheim durchgeführt.