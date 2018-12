Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Die Integration der in den letzten Jahren nach Deutschland gekommenen, geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt ist eine große Herausforderung für Arbeitsagenturen und Jobcenter. Gleichzeitig bietet sich die Chance, die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den Arbeitsmarkt, die unter anderem zum Fehlen von Fachkräften führt, zu kompensieren. Wie dies dem Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis gelingt, darüber berichtete dessen Geschäftsführer Norbert Hölscher den Mitgliedern des Sozialausschusses.

"Der Zulauf von geflüchteten Menschen in den Integration Point des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis hält an, allerdings nicht mehr auf dem Niveau des Jahres 2016 und des ersten Halbjahres 2017", ging Hölscher zunächst auf die Zahl der Geflüchteten ein, die sich im Jobcenter gemeldet haben. Im Jahr 2016 zählte man 1404 neue, sogenannte Bedarfsgemeinschaften geflüchteter Menschen im Jobcenter. Im vergangenen Jahr waren es immer noch 930. Dagegen wurden in den ersten acht Monaten dieses Jahres gerade einmal 350 neue Bedarfsgemeinschaften registriert.

Berücksichtigt man nur die acht wichtigsten Herkunftsländer sind dies derzeit gut 4400 Menschen. Mit rund 60 Prozent stellen dabei die aus Syrien geflüchteten Menschen die größte Personengruppe, gefolgt von Menschen aus dem Irak und Afghanistan. Von diesen gut 4400 Personen gelten rund 3000 als erwerbsfähig, wobei festzustellen ist, dass deren Zahl seit dem Spätsommer 2017 nur geringfügig angestiegen ist.

Hölscher führte dies nicht nur auf die geringere Zahl an Geflüchteten zurück, die nach Deutschland kamen. Vielmehr sei darin zu sehen, dass die investierte Vermittlungsarbeit mit Sprachkursen, Qualifizierungen und berufsvorbereitenden Kursen immer mehr Früchte trage.

So konnte das Jobcenter im Zeitraum Januar 2016 bis April 2018 exakt 811 Personen eine Arbeitsstelle vermitteln, darunter 681 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 114 Geflüchtete begannen mit einer Berufsausbildung - 16 sahen ihre berufliche Zukunft in einer selbstständigen Tätigkeit.

Dabei fanden knapp 25 Prozent der geflüchteten Menschen eine Anstellung in einem Beruf der Verkehrs- und Logistikbranche. Gut 15 Prozent bekamen eine Arbeitsstelle im Lebensmittel- und Gaststättengewerbe, wobei es sich dabei vor allem um Tätigkeiten in der Küche handele.

Nur jeder Zwanzigste der erwerbsfähigen Geflüchteten fand einen Arbeitsplatz in einem medizinischen oder nicht-medizinischen Gesundheitsberuf - nicht ganz drei Prozent sind in einem Beruf der IT- und naturwissenschaftlichen Dienstleistungsbranche untergekommen.