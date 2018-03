Oftersheim/Stuttgart. (RNZ/rl) Der Bahnhof Oftersheim wird weiter ausgebaut. Das teilte die Bahn am Freitag mit. Um Reisenden einen höhengleichen Ein- und Ausstieg in die S-Bahnen zu ermöglichen, wird der Bahnsteig an den Gleisen 2 und 3 in Richtung Karlsruhe auf 76 Zentimeter erhöht sowie ein Aufzug eingebaut. Während der Arbeiten soll die Bahnhofsunterführung und der Bahnsteig gesperrt werden.

Züge der Linie RB2 in Richtung Karlsruhe können von Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 18. Mai, 5 Uhr, nicht in Oftersheim halten. Die Züge in Richtung Mannheim fahren weiter regulär.

Reisende aus Oftersheim mit dem Ziel Karlsruhe steigen in die Ersatzbusse, die zwischen Oftersheim Bahnhof (Ostseite) und Schwetzingen Bahnhof verkehren und zusätzlich an den Haltestellen "Oftersheim Rathaus" und "Oftersheim Bahnhof (Westseite)" halten. Reisende aus Richtung Mannheim mit Ziel Oftersheim, steigen in Schwetzingen auf den Schienenersatzverkehr um.

Die fahrplanmäßigen Busse der Buslinien 712, 717, 728 bedienen ebenfalls den Bahnhof Schwetzingen, Oftersheim Bahnhof (Westseite) und Oftersheim Rathaus. Die westlichen und östlichen Ortsteile in Oftersheim können über die Personenunterführung an der Hildastraße erreicht werden.

Info: Die Bahn empfiehlt, sich auf bahn.de/aktuell zu informieren. Tagesaktuelle Reiseverbindungen mit Echtzeitinformationen gibt es auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft.