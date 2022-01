Von Peter Wiest

Leimen/Mannheim. Er ist ein Kind der Region. Deshalb war es für ihn klar, dass er der Gegend die Treue halten würde. Geboren und aufgewachsen in Nußloch, absolvierte Sascha Stumpf von 1987 bis 1989 eine Ausbildung zum Sozialversicherungsangestellten bei der AOK Heidelberg und arbeitete danach über 20 Jahre in der Zentrale in Stuttgart in leitender Position für die unternehmensweite Revision. Zuletzt war er für ein halbes Jahr kommissarischer Leiter der AOK-Bezirksdirektion Stuttgart-Böblingen, bevor der 51-Jährige, der mit seiner Familie in Leimen lebt, auch beruflich zu seinen Wurzeln zurückkehrte.

Sascha Stumpf

Seit 1. Juli vergangenen Jahres ist Sascha Stumpf stellvertretender Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald und damit des mit knapp 447.000 Versicherten in Heidelberg, Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis mitgliederstärksten Bezirks der AOK in Baden-Württemberg. Im RNZ-Interview bezieht er Stellung zu den Folgen der Pandemie.

Herr Stumpf, aus Zahlen der AOK Baden-Württemberg geht hervor, dass Covid-19-Diagnosen im Land mittlerweile der teuerste Posten für die Kassen sind. Trifft das auch für die Bezirksdirektion Rhein-Neckar-Odenwald zu?

Das ist hier in der Region genauso wie im Land. Covid-19 ist eine Belastung für das Gesundheitswesen insgesamt. Vor allem für diejenigen, die Tag für Tag an vorderster Front um jedes Leben und die Gesundheit der Erkrankten kämpfen. Dem medizinischen Personal, das seit fast zwei Jahren an der Grenze der Belastbarkeit arbeitet, können wir gar nicht genug danken. Die Bewältigung der Pandemie ist aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Kosten dürfen nicht nur auf die gesetzlichen Krankenkassen abgeschoben werden. Das würde das System überfordern. Außerdem stehen wir trotz Covid-19 natürlich auch vor anderen Herausforderungen im Gesundheitswesen wie der Digitalisierung. Besondere Sorge bereitet mir zudem, dass viele Vorsorgeuntersuchungen aus Angst vor Corona nicht wahrgenommen wurden. Die Folgen werden wir erst in den nächsten Jahren spüren.

Haben Sie aufgrund der hohen Zahlen bei Covid-19-Infektionen noch Zeit und Luft, sich um andere Bereiche des Gesundheitswesens zu kümmern?

Unser Gesundheitswesen steht insgesamt vor großen Herausforderungen. Die letzte Regierung hat fast monatlich ein neues Reformvorhaben auf den Weg gebracht. Meist verbunden mit deutlichen Mehrkosten für die Versichertengemeinschaft. Dieses politisch gemachte Defizit müssen wir in den nächsten Jahren in den Griff bekommen. Ein weiteres großes Thema ist die Zukunft der Pflege, ebenso der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Gerade auch die niedergelassenen Ärzte stehen unter enormem Druck.

In wie weit haben durch die Pandemie bei Ihren Versicherten die Fälle von Depressionen und Angststörungen zugenommen?

Die Zahlen steigen seit Jahren. Wir sehen nun, dass sich das auch im Corona-Jahr 2020 fortgesetzt hat. Es gab mehr Behandlungen wegen Depressionen und Angststörungen. Für unsere Region heißt das konkret, dass die Zahl der Behandlungen in den letzten fünf Jahren von rund 53.000 auf knapp 60.000 Behandlungen im Jahr gestiegen ist. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.

Was erwarten Sie in diesem Jahr von den politischen Entscheidern?

Die Politik muss ihren Teil dazu beitragen, dass die Gesetzlichen Krankenkassen finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit zu machen. Dazu muss das Defizit durch einen höheren Steuerzuschuss ausgeglichen werden. Wir als AOK wollen die beste Gesundheitsversorgung für unsere Versicherten organisieren und gleichzeitig mit den vorhandenen Ressourcen verantwortungsvoll umgehen. Dazu benötigen wir gestalterischen Freiraum. Hier sind ebenfalls die politischen Entscheidungsträger gefordert.