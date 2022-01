Von Volker Knopf

Ispringen.Ein Besuch im Atelier von Thomas Langenströer in Ispringen bei Pforzheim mutet wie eine Zeitreise an. Französische Kamin- und Wanduhren aus dem frühen bis späten 19. Jahrhundert, wohin man auch schaut. Immer wieder erklingt ein Gongschlag. Gerade oder trotz der vielen pompösen Uhren, die mit ihren kunstfertigen Details fast wie Statuetten wirken, scheint fast ein wenig die Zeit stehen zu bleiben. "Ich mag die Atmosphäre hier. Es ist ganz eigen. Es hat fast schon etwas Meditatives. Zudem habe ich mich schon immer für historische Dinge interessiert", sagt der 64-Jährige.

In ganz Europa ist er auf Antikmärkten unterwegs und kauft die opulenten, meist beschädigten Kaminuhren. Speziell in Metz, dem größten Trödelmarkt für antike High-End-Ware in Ostfrankreich, ist er oft auf Schatzsuche. Praktischerweise ist der Badener nicht nur Händler und Liebhaber, sondern auch Restaurator. "Meist habe ich mit verharztem Öl, ausgelaufenen Lagern oder nicht vorhandenen Pendeln zu tun. Aber unter jahrhundertaltem Schmutz findet sich oft ein Kleinod, das es zu retten gilt", so Langenströer. Bei der Aufarbeitung geht er akribisch vor.

Zahnrad um Zahnrad, Schraube um Schraube richtet der Autodidakt. Er zerlegt die Uhr, reinigt sie und bereitet sie komplett wieder auf, ehe die Endpolitur ansteht, bei der die Patina erhalten bleibt. "Stunden zählen darf ich besser nicht. Aber es ist nun mal meine Leidenschaft", sagt der Selfmade-Uhrmacher achselzuckend. Stolz zeigt er auf eine Uhr mit springender Zentralsekunde aus der Pariser Manufaktur Jacot. Oder auf eine Kaminuhr mit rotem Schildpatt aus napoleonischer Zeit sowie eine Pendeluhr im Empire-Stil von Charles Dix (um 1850). Erstaunlich, wie opulent die Uhren gestaltet sind. Oft mit Tieren, Jünglingen oder Figuren der christlichen Mythologie ausgestattet. Von einer nüchternen Funktionalität der heutigen Zeit sind die dekorativen Meisterwerke einer vergangenen Epoche weit entfernt. "Diese hier dürfte so etwa von 1820 sein. Auf der Uhr thront ein Engel, der mit einem Pfeil auf die Zeit deutet. Darunter steht ’Memento mori’, übersetzt: ’Bedenke, dass du sterblich bist’", erläutert Langenströer.

Er repariert nicht nur, sondern bietet auch Kurse an, in denen die Teilnehmer ihr Lieblingsstück mitbringen und dann unter Anleitung wieder zum Laufen bringen. Selbst aus der Schweiz oder Ostdeutschland hat der Mann aus der Nähe der Goldstadt Pforzheim, die einst für eine florierende Schmuck- und Uhrenindustrie stand, Kundschaft. Allerdings litten die Kurse zuletzt etwas unter der Corona-Pandemie.

Besonders schätzt Langenströer die populären Comtoise-Uhren aus der Franche-Comté im französischen Jura sowie generell den Jugendstil. Das Gros seiner Regulatoren stammt jedoch aus den Jahrzehnten davor. "Viele sind feuervergoldet. An denen klebt regelrecht Blut, bildlich gesprochen. Die Feuervergoldung, die mit Quecksilber arbeitete, war hochtoxisch und hat unzähligen Menschen das Leben gekostet. Erst mit der galvanischen Vergoldung hat sich das geändert", erläutert der Restaurator. Ob ihm das ständige Schlagen der Uhren in seiner Werkstatt nicht "auf den Zeiger geht", möchte man wissen. "Das höre ich schon lange nicht mehr", sagt Langenströer und schmunzelt.