Hockenheim. (RNZ/mare) Die Vorfreude steigt: Superstar Ed Sheeran spielt am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, zwei Konzerte auf dem Hockenheimring. Über 100.000 Fans werden dann auf der zur Bühne umfunktionierten Rennstrecke erwartet. Da ist bei An- und Abreise das Verkehrschaos vorprogrammiert. Karten sind noch vereinzelt hier zu haben.

Die Polizei gibt Tipps, wie Sie entspannt zum Musikerlebnis kommen. Das müssen Sie dazu wissen:

> Einlass: Um 10 Uhr wird der Vorfluter geöffnet, das Eventgelände wird um 16 Uhr aufgemacht. Dort finden auch die Personenkontrollen statt. Um 18.30 Uhr geht das Konzer mit James Bay los. Er spielt bis 19.15 Uhr. Im Anschluss daran betritt Zara Larsson um 19.45 Uhr die Bühne und spielt ein rund einstündiges Programm. Ed Sheeran wird dann um 21 Uhr sein Konzert beginnen und bis 23 Uhr spielen.

> Verbote: Große Taschen sollten Sie zu Hause lassen und nur das Nötigste mitnehmen. Denn es sind nur Taschen erlaubt, die nicht größer als ein DIN-A4-Blatt sind. Weiterhin sind diese Dinge nicht auf dem Ring gestattet: Taschen und Rücksäcke größer als DIN A4, professionelles Audio- und Videoequipment, Regenschirme, Motorradhelme, Selfie-Sticks, Flüssigkeiten und Getränke in Tetra-Packs und PET-Flaschen, Glasflaschen und -behälter, Waffen jeglicher Art, Tiere, Laserpointer. Die komplette Liste und weitere hilfreiche Infos gibt es hier.

> Meeting-Points: Falls jemand seine Begleitung verloren hat, gibt es zwei Meeting-Points auf dem Gelände. Falls ein Besucher Sachen verloren oder gefunden hat, gibt es ein Fundbüro in der Polizeiwache. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 22 bis 0 Uhr, Sonntag von 10 bis 14 und 22 bis 0 Uhr und am Montag zwischen 10 und 14 Uhr.

> Hitze: Die Sonne soll an beiden Tagen auf die Konzertbesucher scheinen. Daher gilt: Denken Sie an Sonnencreme und eine Kopfbedeckung. Aufgrund der Hitze ist es laut Polizei ratsam, nicht so viel Alkohol zu trinken und im Gegenzug genug Wasser mitzunehmen.

> Anreise: Wer Karten für Ed Sheeran hat, sollte möglichst früh anreisen. Das Gelände ist groß und selbst von den Parkplätzen bis zum Konzertbereich ist ein längerer Weg zurückzulegen. Der Konzertbereich ist nur über die Conti-Brücke erreichbar. Wer an der Ostkurve/Mercedestribüne parkt, kann von dort aus in den Konzertbereich gelangen.

Da die Pfingstferien in Baden-Württemberg am Wochenende enden, ist auf den Autobahnen A5 und A6 zudem mit viel Verkehr zu rechnen.

Wer mit der Bahn zum Hockenheimring kommt, kann mit den Sonderzügen bis spät in die Nacht die Heimreise antreten. Schon ab Mittag setzt die Bahn darüber hinaus zusätzliche Züge im regulären Fahrplan ein.

Das Infield-Konzertgelände vor der Südtribüne ist nur über das Conti-Rondell zu erreichen. Die Tribünen A1 bis H1 sind nur über die regulären Eingänge von der Tribünenstraße aus erreichbar.

> Parkplätze: Die Parkplätze rund um das Gelände werden ausgeschildert, Wegweiser führen zu den Parkplätzen P1, P2, P6, P8, P9 und C5. Auf dem Parkplatz P11 gibt es einen gesonderten Bereich für Behindertenparkplätze und Busse. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Bundesstraße B291 (Ostkurve). Über die Conti-Brücke kann nicht gefahren werden.

Wer auf Parkplatz P2 parkt, gelangt dorthin über die Autobahnunterführung Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und entlang der Tribünenstraße.

Wer mit dem Fahrrad anreist, kann sein Rad hinter der Haupttribüne auf dem großen Platz neben dem Museum abstellen. Camper können ihr Gefährt auf dem Parkplatz C3 abstellen.

Am Bahnhof in Hockenheim gibt es einen Drop-Off- und Abholparkbereich. Einen Shuttle-Bus-Verkehr gibt es nicht. Taxi-Haltestellen sind in Hockenheim in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße Höhe Vorplatz P2, in Hockenheim-Talhaus im Mörscher Weg und in der Eisenbahnstraße am Bahnhofsvorplatz.

> Verkehr: Ab 10 Uhr am Samstag werden in Richtung Hockenheim die Reilinger Straße zwischen der Landesstraße L723 und dem Hubäckerring sowie die L723 zwischen Hockenheim-Süd und der Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch gesperrt - es gibt hier dann eine Einbahnstraße. Ab 16 Uhr werden diese Straßen in die andere Richtung gesperrt.

> Verhalten: Bei über 100.000 Fans an beiden Karten appelliert die Polizei, auf andere Konzertbesucher Rücksicht zu nehmen, freundlich und höflich zu sein. Und auch die Polizisten stünden durch den Großeinsatz unter zusätzlichem Druck. Auf die Anweisungen der Beamten, so der Appell, sollte gehört werden.

Update: Freitag, 21. Juni 2019, 15.36 Uhr