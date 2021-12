Walldorf. (cab) Vor 20 Jahren haben SAP-Mitbegründer und Stifter Dietmar Hopp sowie Anton Nagl den Verein "Anpfiff ins Leben" gegründet. Sie wollten Nachwuchshoffnungen der TSG Hoffenheim nicht nur auf dem Fußballplatz voranbringen, sondern ihnen auch abseits des Sports Perspektiven bieten. Inzwischen hat "Anpfiff ins Leben" elf Partnervereine, wirkt so in verschiedenen Sportarten auf unterschiedlichem Leistungsniveau und verfolgt mit Unterstützung der Dietmar-Hopp-Stiftung ganzheitliche Förderungsansätze im Sport. Da ist zum einen die umfassende Jugendförderung, die sich auch der Schule, dem Beruf und sozialem Umfeld widmet. Zum Anderen ist die Bewegungsförderung für Amputierte ein Anliegen des Vereins, der von Dietmar Pfähler geführt wird. Vor zwei Jahren ist schließlich die dritte Säule dazugekommen: die Vereinsberatung. Und so bietet "Anpfiff ins Leben" aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens ebenso vielen Sportvereinen aus der Metropolregion Rhein-Neckar die Möglichkeit an, sich in einem zweijährigen Prozess fortbilden zu lassen.

Das Coaching hat jeweils einen Wert von rund 50.000 Euro, die als zweckgebundene Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Für die Teilnahme bewerben können sich die Vereine auf der Website von "Anpfiff ins Leben" noch bis 28. Februar 2022. Zugelassen sind Sportvereine im Raum von Karlsruhe bis zur Bergstraße und von Heilbronn bis zur Weinstraße. Für die 20 ausgewählten Vereine werden die Qualifizierungen und Workshops ab April 2022 beginnen.

Ziel der Beratung ist es, die Vereinsstrukturen zu verbessern, um selbst gesteckte Aufgaben besser zu lösen. Die Vereinsberater von "Anpfiff ins Leben" helfen auch dabei, Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Ein Bildungsangebot an Nachwuchssportler soll ebenfalls etabliert werden. Dafür wird eine alte Räumlichkeit des Vereins in einen modernen Jugendraum verwandelt – gerade durch neues Mobiliar und neue Technik. Auch ein Gebäudegutachten ist inbegriffen.

"Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Sport nicht nur Freude bereitet, sondern auch den Charakter formt", begründet Dietmar Hopp sein nachhaltiges Engagement in einer Mitteilung des Vereins. "Im Sport werden junge Menschen auf die vielfältigen Aufgaben des Lebens vorbereitet. Deswegen ist er einer der Schwerpunkte meiner Stiftung. Dass wir über den Sport auch die schulischen und beruflichen Ambitionen stärken können, wollen wir so vielen Vereinen wie möglich zeigen."

Vereine seien wichtige soziale Lernorte für junge Menschen, ergänzt Dietmar Pfähler. "Mit unserer Vereinsberatung wollen wir ihnen dabei helfen, dieser Verantwortung gerecht zu werden und ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen." Zusammen mit Unternehmenspartnern hatte "Anpfiff ins Leben" zuletzt schon kostenlose Beratungen für Sportvereine angeboten. Beim jetzigen Coaching wird es auch maßgeblich auf die Ehrenamtlichen selbst ankommen. Daran lässt Projektleiter Sebastian Ebeling keinen Zweifel: "Unser Projekt wird eine Herausforderung für Vereine. Die Vereinsvertreter werden ordentlich mit anpacken und Zeit investieren müssen. Wir wollen ihnen das Steuer nicht aus der Hand nehmen, sondern sie bei der Navigation unterstützen."

Der Erfolg der Beratung wird nicht zuletzt von den Funktionsträgern selbst abhängen. Ohne ihr Engagement ging es zwar auch früher nicht. Aber heute wird es immer wichtiger, weil die Anforderungen an die Sportvereine wachsen. Das unterstreicht auch Ebeling. Und er sagt: "Wer sich zurücklehnt und erwartet, dass Kinder, Ehrenamtliche oder Sponsoren von alleine kommen, der wird in Zukunft Probleme haben."

Info: Vereinsvertreter finden alle weiteren Informationen zu dem Projekt im Internet unter der Adresse anpfiffinsleben.de/jugendraum. Am 13. und 14. Dezember wird es zudem digitale Infoveranstaltungen dazu geben.