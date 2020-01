Von Heike Warlich-Zink

Rhein-Neckar. An 365 Tagen im Jahr ist die Ökumenische Telefonseelsorge Rhein-Neckar erreichbar. 24 Stunden pro Tag, und das auch am Wochenende, an Feiertagen oder zur Ferienzeit. Wer ihr Anrufer ist, wissen die ehrenamtlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen nicht. Nicht vorher und auch nicht nachher. Denn Anonymität und Vertraulichkeit bleiben stets gewahrt.

Unter den Ratsuchenden sind Teenager, die nicht wissen, wohin mit ihren Sorgen und sich in ihrer Not selbst verletzen, ebenso wie ältere Menschen, die sich unendlich einsam fühlen und jemanden zum Reden brauchen. Bei circa 25.000 Anrufen, die pro Jahr bei der Telefonseelsorge eingehen, sind die Gesprächsinhalte breit gefächert: Trauer, Krankheit, Missbrauch, Sucht, Schulden, Mobbing, die Angst, vom Partner verlassen zu werden oder an den Anforderungen in Schule und Arbeitsleben zu scheitern. Manche denken in ihrem Kummer über Selbstmord nach und vertrauen diesen Gedanken lieber einem Fremden an als der eigenen Familie.

Manchmal können Angehörige und Freunde die Probleme auch einfach nicht mehr hören, weil sich die Sache immer und immer wieder im Kreis dreht. Da kann das Gespräch mit jemand Unbefangenem, der nicht in die Problematik verwickelt ist, helfen, die eigenen Gedanken neu zu sortieren. Für die insgesamt 150 Ehrenamtlichen bedeutet das, sich jedes Mal auf eine neue Situation einzustellen.

Die Basis dafür wird in einer fundierten Ausbildung gelegt. Doch ebenso wichtig sind regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen, um die eigene Gesprächs- und Beratungskompetenz zu vertiefen. "Gute Referenten kosten Geld", erklärt Gabriele Wolters, warum sich 2004 angesichts immer knapper werdender Finanzmittel der Kirchen auf Initiative der Ehrenamtlichen der Förder- und Freundeskreis der Telefonseelsorge Rhein-Neckar e. V. gründete. 133.000 Euro konnten seither erwirtschaftet und davon allein 94.000 Euro für Fortbildungen, der Rest für Personalkosten und Anschaffungen zugeschossen werden.

Pfarrerin Elke Rosemeier, Leiterin der Telefonseelsorge, sowie vom Förderverein die bisherige Schatzmeisterin Petra Braner und Vorsitzende Gabriele Wolters (v. l.). Foto: hwz

Jetzt gibt Wolters in ihrer Funktion als Vorsitzende die Auflösung des gemeinnützigen Vereins bekannt. Denn seit 2014 agiert die Telefonseelsorge Rhein-Neckar selbst als Verein, getragen von den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in den drei Bundesländern, zu denen die Landkreise der Metropolregion gehören. Vereinsvorsitzende ist Anne Ressel, Pfarrerin der Citygemeinde Hafen-Konkordien in Mannheim.

"Der Förderverein erschien uns somit als überholt", erläutert Wolters. Es könne zu Irritationen führen, wenn ein gemeinnütziger Verein für einen anderen gemeinnützigen Verein Spenden eintreibe. Was jedoch nicht gleichbedeutend damit sei, dass keine zusätzlichen Finanzmittel mehr benötigt würden.

Ganz im Gegenteil. Zwar ist die Zahl der Anrufer leicht rückläufig. "Die Mail- und Chatberatung nimmt jedoch immer mehr zu", berichtet Schatzmeisterin Petra Braner. "Gerade die Jüngeren greifen gerne auf dieses Angebot zurück", weiß auch Pfarrerin Elke Rosemeier, die gemeinsam mit der Diplom-Psychologin Diana Beetz das Team der ehrenamtlichen Telefonseelsorger leitet. Anders als bei der Telefonberatung bleibt im Online-Gespräch der Ansprechpartner für den Ratsuchenden derselbe und begleitet ihn häufig über einen längeren Zeitraum.

Doch ganz gleich, welcher Weg der Kontaktaufnahme gewählt wird: Die Ehrenamtlichen hören zu, antworten, fragen nach. Ohne zu bewerten und ohne erhobenen Zeigefinger. Sie nennen Adressen anderer Fachstellen, die gezielt weiterhelfen können.

"Im Grunde sortieren wir vor", sagt Rosemeier. Und das eben nicht nur "während der üblichen Öffnungszeiten", sondern rund um die Uhr als erste Anlaufstelle für Sorgen, Nöte und Krisen. Um dieses Angebot und den hohen Qualitätsstandard aufrecht zu erhalten, werde man auch weiterhin auf Spenden angewiesen sein. Zumal es keine Zuschüsse von öffentlicher Hand gibt. Unterstützer wiederum gewinne man am besten über entsprechende persönliche Kontakte, weiß Wolters als langjährige Vorsitzende des Fördervereins.

Und indem man die Arbeit der Telefonseelsorge weiter bekannt mache. "Viele glauben nämlich immer noch, dass man in der Kirche sein muss, um anrufen zu dürfen", sagt sie. Doch das Beratungs- und Seelsorgegespräch sei nicht nur unabhängig von Tageszeit oder Terminen, sondern auch von der Konfession.

Info: Die vertrauliche und kostenfreie Telefonberatung ist über die Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 erreichbar. Die verschlüsselte Mail- und Chatberatung kann über die Homepage hier in Anspruch genommen werden.