Die Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Industriestraße in Mannheim steht derzeit leer und soll saniert werden. Künftig will das Land dort 500 Menschen unterbringen. Foto: vaf

Von Anna Manceron und Denis Schnur

Heidelberg/Schwetzingen/Mannheim. Auch nach Jahren der Suche und der Debatte ist die Zukunft des Landeankunftszentrums für Geflüchtete (siehe Hintergrund) alles anderes als geklärt. Denn selbst wenn die Einrichtung im Heidelberger Gewann "Wolfsgärten" neu gebaut wird, ist dringend ein zweiter Standort notwendig. Dafür könnte das Land auf Flächen in Schwetzingen oder Mannheim zurückgreifen, wie das Innenministerium auf RNZ-Anfrage bestätigt.

Hintergrund > Das Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete befindet sich derzeit in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) in Heidelberg. Dort werden alle Asylsuchenden, die in Baden-Württemberg ankommen, registriert und medizinisch untersucht, bevor sie in andere Einrichtungen oder [+] Lesen Sie mehr > Das Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete befindet sich derzeit in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) in Heidelberg. Dort werden alle Asylsuchenden, die in Baden-Württemberg ankommen, registriert und medizinisch untersucht, bevor sie in andere Einrichtungen oder Kommunen gebracht werden. Vor der Corona-Pandemie waren dort 1500 bis 2000 Menschen untergebracht, aktuell um die 1000. Damit in PHV ein neuer Stadtteil entstehen kann, soll das Zentrum verlegt werden. > Das Gewann "Wolfsgärten" am Rand Heidelbergs soll neuer Standort der Einrichtung werden. Das hat der Heidelberger Stadtrat im Juni beschlossen. Stadt und Land sind im Anschluss in die Planungen für den Neubau eingestiegen. Gegen den Beschluss richtet sich jedoch ein aktuelles Bürgerbegehren. Deshalb muss ihn der Gemeinderat im Dezember entweder zurücknehmen oder einen Bürgerentscheid anberaumen. > Die Tompkins-Barracks in Schwetzingen beherbergen eine Erstaufnahmeeinrichtung (EA) des Landes für Geflüchtete. Zurzeit werden dort alle Menschen auf das Coronavirus getestet, bevor sie ins Ankunftszentrum nach Heidelberg kommen. Wer positiv ist, wird bis zur Genesung isoliert untergebracht. Nach dem Abzug der US-Streitkräfte im Jahr 2012 ging das ehemalige Militärgelände in den Besitz der Bundesrepublik über. Derzeit wird die Fläche noch vom Land und der Bundeswehr genutzt, die Stadt Schwetzingen hat sich allerdings ein Vorkaufsrecht gesichert. > Die Erstaufnahmeeinrichtung Industriestraße in Mannheim steht derzeit leer und soll saniert werden. Das baufällige Gebäude war Anfang Juni komplett geräumt worden. Zuletzt hatten in dem alten Industriekomplex etwa 200 Menschen gelebt. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer läuft zum 31. Dezember aus. Allerdings steht das Land nach eigenen Angaben vor dem Abschluss eines neuen Vertrags. Darin soll eine umfassende Sanierung mit bis zu 500 Unterbringungsplätzen vereinbart werden. Die Stadt Mannheim begrüßt die Pläne des Landes. dns/man

[-] Weniger anzeigen

Am Standort "Wolfsgärten" zwischen Heidelberg, Eppelheim und Edingen können laut einer Grobplanung maximal 2000 Menschen untergebracht werden. Das Land möchte jedoch mindestens 3500 Plätze schaffen – um für den Fall gewappnet zu sein, dass die Zugangszahlen extrem ansteigen. "Mit der Entscheidung für den Standort ,Wolfsgärten’ war klar, dass 1500 Plätze an anderen Standorten außerhalb von Heidelberg als Unterbringungspuffer benötigt werden", so ein Ministeriumssprecher.

Zudem wurde die Grobplanung vor der Corona-Pandemie gemacht. Berücksichtigt man bei dem Neubau die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, dürften dort noch weniger Menschen unterkommen. Experten gehen von 1200 bis 1500 Plätzen aus – womit der "Puffer" im Umland noch größer ausfallen müsste.

Das Land hat nun erklärt, dass dieser Puffer nicht unbedingt ein speziell dafür vorgesehener Standort sein müsste. In Zeiten mit geringen Flüchtlingszahlen könnten die Gebäude auch als "normale Erstaufnahmeeinrichtung (EA)" genutzt werden. "Dazu zählen zum Beispiel die EA Industriestraße in Mannheim oder auch die EA Schwetzingen", sagt der Sprecher. So könne man mit einem "regionalen atmenden Unterbringungssystem" für ausreichende Kapazitäten sorgen. Aktuell prüfe man auch weitere Standorte in der näheren Umgebung.

In Schwetzingen könnten diese Überlegungen jedoch auf Widerstand stoßen. Die dortigen Tompkins-Barracks, ein ehemaliges US-Militärgelände, dienen derzeit der Unterbringung von mehr als 300 Geflüchteten. Daraus soll laut dem Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl jedoch kein Puffer für das neue Zentrum werden. "Ein Ankunftszentrum wie in Heidelberg ist in Schwetzingen weder denkbar noch machbar", betont er. Die Stadt habe dem Land ihre Zustimmung für eine Belegung mit maximal 500 Personen gegeben – und das auch nur befristet. "Eine Verlängerung oder Veränderung dieser Nutzung über den bislang vereinbarten Zeitpunkt hinaus kann nur mit erneuter Zustimmung der Stadt erfolgen", betont Pöltl.

Und das könnte schwierig werden. Der Gemeinderat hat sich nämlich schon einmal klar gegen ein Ankunftszentrum in Schwetzingen ausgesprochen. Das war 2016, mitten in der Flüchtlingskrise. Die Stadt habe nach wie vor andere Pläne für die Nutzung des Geländes, erklärt Pöltl. Allerdings ist das nicht der einzige Grund, weshalb er sich dort kein Ankunftszentrum vorstellen kann. Eine Belegung der Kaserne mit mehreren Tausend Menschen sei in einer Stadt mit 22.000 Einwohnern nicht verträglich umsetzbar. "Das haben die Jahre 2015 und 2016 deutlich gezeigt", sagt Pöltl. Damals sei in der Kommune ein großer Druck entstanden, auch die Zahl der Straftaten sei gestiegen. "Wir wollen vergleichbare Erfahrungen nicht mehr machen", betont der Verwaltungschef. Für die ehemaligen US-Kasernen bestehe aktuell kein Planungsrecht für längerfristige Nutzungen. Das widerspricht jedoch den Plänen des Innenministeriums: "Das Land beabsichtigt, den Standort Schwetzingen längerfristig als Erstaufnahmeeinrichtung zu etablieren", erklärt dessen Sprecher.

Weniger Gegenwehr hat das Land hingegen aus Mannheim zu befürchten. Im Gegenteil: Die Stadt könne sich vorstellen, dass die EA in der Industriestraße als Puffer für das neue Ankunftszentrum in Heidelberg diene, erklärt eine Rathaussprecherin. Konkrete Gespräche dazu habe es mit der Landesregierung aber noch nicht gegeben.