Von Lukas Werthenbach und Julia Giertz

Leimen/Stuttgart. Der Angriff zweier Kampfhunde auf einen Jugendlichen in Leimen war nach Einschätzung von Experten eher eine Ausnahme. Zwar nimmt die Zahl der Attacken durch Hunde im Südwesten zu, aber das hat laut Innenministerium nichts mit wachsender Aggressivität der Vierbeiner zu tun. Der 15-Jährige muss wegen Bissen am Kopf, Arm und Oberkörper in einer Spezialklinik behandelt werden.

Die Statistik in der Kategorie "Tatmittel Hund" verzeichnet für das vergangene Jahr 1397 Fälle, darunter 1381 Körperverletzungen. Vor fünf Jahren waren es noch 1214 Fälle, darunter 1200 Körperverletzungen. Das Ministerium führt diese Entwicklung auf die steigende Zahl der Hunde zurück. "Mehr Hunde bedeuten mehr Zwischenfälle", erläuterte Ministeriumssprecher Renato Gigliotti am Mittwoch. Bei den Körperverletzungen seien die meisten fahrlässig begangen worden. "Das ist dann der klassische Zwicker eines kleinen Hundes." In diese Kategorie fallen aber auch Situationen, in der Menschen über Hunde stolpern und stürzen.

Die Statistik unterscheidet zwischen Hunden und Kampfhunden. Auf das Konto letzterer gingen im vergangenen Jahr 34 Delikte. Als weitere Straftaten nennt die Statistik Nötigung und Bedrohung, etwa das Versperren eines Weges mit dem Hund oder die Drohung, diesen loszulassen. Hier wurden im Vorjahr bei Hunden 15 Fälle gezählt - und keiner bei Kampfhunden.

Der Fall des Jugendlichen, der in Leimen durch zwei "American Stafford"-Mischlinge schwer verletzt wurde, sei ein äußerst seltener, sagte Gigliotti. Da sei alles schief gegangen, was möglich sei: Ein Minderjähriger, der Bruder des volljährigen Halters, war dort mit zwei weder mit Leine noch mit Maulkorb versehenen Hunden unterwegs. Nur Erwachsene dürfen jeweils einen Kampfhund führen, der gesichert sein muss, wenn er noch keine Wesensprüfung bestanden hat. Laut Polizei waren die beiden elf Monate alten Mischlinge bereits für einen solchen Test angemeldet, er sollte innerhalb der nächsten Wochen stattfinden.

Im vergangenen Jahr wurden 23 gefährliche Körperverletzungen durch Hunde gezählt. Bei Kampfhunden registrierte das Ministerium drei Fälle. Als Kampfhunde gelten in Baden-Württemberg nach der Kampfhundeverordnung drei Hunderassen: American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier sowie Hunde ähnlicher Abstammung.

Die Halter können durch eine Prüfung vor einem Amtstierarzt und einem Polizeihundeführer widerlegen, dass besondere Gefahr von ihren Tieren ausgeht, und Lockerungen erwirken. Zudem bedarf dies einer Feststellung durch das Ordnungsamt. Ministeriumssprecher Gigliotti sieht keine Tendenz, dass Hundehalter ihre Tiere zu aggressivem Verhalten erziehen. "Der Halter ist mit entscheidend für das Wesen des Hundes."

Über die Zukunft der beiden Leimener Mischlinge klärte am Mittwoch die Staatsanwaltschaft Heidelberg auf Nachfrage der RNZ auf. "Im Moment sind die Hunde für uns Beweismittel und daher beschlagnahmt", sagte Staatsanwalt und Pressesprecher Jonathan Waldschmidt. Über das weitere Vorgehen entscheide auch der Verlauf des Strafverfahrens gegen den Halter der Tiere, der wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt ist. Die Staatsanwaltschaft kann laut Waldschmidt beantragen, dass die Hunde nicht mehr zu ihrem Halter zurück dürfen. Wenn das Gericht dem Antrag folge, müsse voraussichtlich das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises darüber entscheiden, ob die Tiere etwa eingeschläfert werden.

