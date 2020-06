Vor dieser Eisdiele in Wiesloch kam es am 8. September zur Massenschlägerei. Foto: Pfeifer

Von Alexander Albrecht

Wiesloch/Heidelberg. Wenn die Richter ihr Urteil gesprochen haben, geht das Leben ja weiter und ist die Schuld noch nicht gesühnt. Was sagt oder wünscht man dann den drei angeklagten Brüdern, die Frauen und Männer im Außenbereich einer Wieslocher Eisdiele angegriffen und verletzt haben – nur weil sie aus einem anderen Kulturkreis stammen? Nebenklägervertreter Heinrich Stürtz appelliert in seinem Plädoyer an die Vernunft von Manuel, Johannes und Lukas B. "Wenn ihre Kinder draußen in einem Café sitzen, dann wollen Sie doch auch nicht, dass sie solch einen Überfall erleben, oder?"

Vier Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren aus türkischstämmigen Familien mussten am Abend des 8. September 2018 mit ansehen, wie die vermutlich sieben betrunkenen Mitglieder eines Junggesellenabschieds mit Nazi-Gebrüll auf ihre Eltern losstürmten. Die Brüder B. müssen sich im ersten von zwei Prozessen vor dem im Landgericht Heidelberg tagenden Wieslocher Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung verantworten. Der Älteste der drei, der bullige Manuel (37), soll zwei der friedlich Kaffee trinkenden Familienväter mit metallenen Stühlen der Eisdiele geschlagen haben. Als einer der beiden bereits am Boden lag, trat er weiter auf ihn ein und zeigte den "Hitler-Gruß".

Er ist zwischen 2000 und 2005 zweimal wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Zudem hat er sich nach Recherchen der Ermittler an Demonstrationen der Neonazi-Szene im Kraichgau beteiligt. Erst kürzlich soll er an einer von der NPD organisierten Anti-Corona-Kundgebung teilgenommen haben. Johannes B. bewegt sich nach Informationen der Behörden noch tiefer im rechtsextremen Milieu.

Der 32-Jährige hat sich bei den aufgelösten "Freien Nationalisten Kraichgau" engagiert und ein Hakenkreuz auf dem Oberkörper tätowieren lassen, wie ein Staatsschutz-Mitarbeiter am Mittwoch im Zeugenstand berichtet. Der Beamte hat auch die Handyvideos ausgewertet, die ein Anwohner von der Attacke in Wiesloch gemacht hat. Die Aufnahmen setzten allerdings erst gegen Ende der Auseinandersetzung ein. Ein weiteres Problem: Vieles spielte sich unter den Sonnenschirmen außerhalb des Blickfelds des Nachbarn ab. Und es war bereits dunkel.

Gestützt auf Aussagen der Eisdielen-Gäste ist sich die Polizei aber sicher, dass auch Johannes B. zugeschlagen hat. Sein Bruder Lukas macht auf den Videosequenzen einen zurückhaltenden Eindruck. Ein Opfer ist aber "zu 1000 Prozent" sicher, von ihm mit einer Bierflasche am Kopf verletzt worden zu sein. Wie dieser Mann leiden noch andere Besucher von damals an den psychischen Folgen der Tat und nehmen teilweise professionelle Hilfe in Anspruch.

Auslöser des Angriffs war offenbar der Ruf des filmenden Anwohners, der Mob solle sich "verpissen". Obwohl die Gäste noch versicherten, nur in Ruhe Kaffee trinken zu wollen, flogen Fäuste, Stühle und Tische. Doch offenbar waren sich die Teilnehmer des Junggesellenabschieds schon vorher bewusst, dass es an jenem Abend "rappeln" würde, wie WhatsApp-Chats dokumentieren.

Einer schrieb beinahe prophetisch: "Mit Festnahmen ist zu rechnen, dann brauchen wir kein Hotel." Welch Geistes Kind die Männer sind, zeigt die Diskussion über den Ort für den Junggesellenabschied. Mehrheitlich sprach man sich gegen das "verniggerte" Frankfurt aus. Und beim "linken" Heidelberg äußerte einer die Befürchtung, er müsse dann ein "Zeckenspray" mitnehmen.

Also zog die Gruppe mit dem Bollerwagen von Mühlhausen nach Wiesloch. Und landete dort zunächst in einer Kneipe, wo sie nach Angaben einer Zeugin bereits die ersten Hymnen auf Adolf Hitler anstimmten. Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt hält die Aussagen der Frau für glaubwürdig, obwohl diese selbst vor Gericht einräumt, damals bereits den zweiten Abend hintereinander betrunken gewesen zu sein. Der Ankläger will Manuel B. für zwei Jahre ins Gefängnis schicken. Für dessen Brüder Johannes und Lukas beantragt er Freiheitsstrafen von 18 Monaten beziehungsweise einem Jahr, jeweils zur Bewährung ausgesetzt.