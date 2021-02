Von Wolf H. Goldschmitt

Laudenbach/Hemsbach. Die gute Nachricht zuerst: Dem schwer verletzten Schäferhundwelpen Arek geht es gut. Er hat die brutale Beißattacke eines herrenlosen, schwarzen Rüden und eine mehrstündige, dramatische Notoperation überstanden. Er frisst, trinkt und tollt wieder herum. Wer der Besitzer des Angreifers ist, bleibt bislang ungeklärt. Die Polizei geht allerdings einem konkreten Verdacht nach.

Am Montag vor einer Woche gegen 14 Uhr wird der fünf Monate alte Schäferhundwelpe einer 42-jährigen Hobbyzüchterin in der Nähe des Hundesportvereins Hemsbach angegriffen und blutig gebissen. Nur durch einen heftigen Boxhieb auf den Unterkiefer des großen Hundes verhindert die Frau noch Schlimmeres und schlägt den gefährlichen Angreifer in die Flucht. Vorher wird der kleine Vierbeiner durch die Luft geschleudert und trägt am Kopf, den Vorderläufen und der Brust tiefe Blessuren davon. Mit dem zitternden, blutüberströmten Geschöpf rast die Hundehalterin sofort in die Tierarztpraxis von Dr. Matthias Gräber nach Weinheim. Dort wird Arek erstversorgt und stabilisiert, bevor es in die Tierklinik geht.

Auf diesem Feldweg zwischen Laudenbach und Hemsbach wurde Arek angefallen. Foto: gol

Dort verheißt eine Computertomografie zunächst nichts Gutes: Die Nase und das Jochbein sind erheblich verletzt, Einblutungen am Hals kommen hinzu. Eine Operation ist unumgänglich. Und es gibt auch noch Komplikationen. "Es stand wirklich auf des Messers Schneide", erinnert sich der Laudenbacher Aufzüchter. Nach über drei Stunden und Vollnarkosen ist Arek, was auf Armenisch "Sonnenschein" bedeutet, vorerst über dem Berg. "Es ist fast ein Wunder, dass er es geschafft hat. Wir sind überglücklich und freuen uns über seinen starken Überlebenswillen", so der Halter gegenüber der RNZ.

Doch er will jetzt ein Zeichen setzen. Mit einem klaren Appell an alle Hundebesitzer: "Es ist unverantwortlich, dass immer wieder Hunde, die problematisch sind, nicht angeleint herumlaufen können. Diesmal war es unser Kleiner, der gebissen wurde. Das nächste Mal könnte es ein Kind sein", warnt er. Und ist außerdem enttäuscht, dass sich der verantwortliche Hundebesitzer trotz mehrfacher Aufforderung nicht gemeldet hat.

Arek scheint gerettet, doch die Kosten der Beißattacke sind gewaltig. Was für die OP, Nachversorgung, Medikamente und kommende Arztbesuche noch zu zahlen ist, beschäftigt die Laudenbacher. Eigentlich ist Arek bei ihnen nur zur Pflege. Auf Facebook haben sie nun einen Spendenaufruf gestartet. Ziel: 5000 Euro. Bisher seien 3500 Euro zusammengekommen, darunter auch viele Kleinbeträge. "Dafür wollen wir uns herzlich bei allen bedanken, und natürlich auch für die überwältigende Anteilnahme", sagt die Familie und versichert, dass sie sich keinesfalls mit der Aktion bereichern will.

"Nehmen wir mehr ein, wird das Geld an den Tierarzt gehen. Der kann es dann an Hilfseinrichtungen oder Tierkliniken weitergeben", lautet ihr Versprechen. Sollte sich der Besitzer des frei laufenden Hundes doch noch melden und die Kosten übernehmen, werde selbstverständlich die Gesamtsumme gespendet.

Info: Das Spendenkonto für Arek: Rabea Hildebrandt IBAN DE 37.5009.0900.6347 2186 00 PSD Bank Hessen-Thüringen oder Paypal https://paypal.me/pools/c/8wMA33BH8g.