Von Stefan Otto

Mannheim. Rund 60 Personen bevölkern die Bühne und gut hundertmal so viele das Parkett und die Ränge, als der Geiger André Rieu und sein Johann-Strauss-Orchester nun in der SAP-Arena aufspielen. Mannheim ist erst die zweite Station ihrer neu gestarteten Welttournee.

Pünktlich um 20 Uhr ziehen sie von hinten ein, mitten durch die Reihen der vor Begeisterung und Vorfreude vielfach stehend applaudierenden Besucher. Es ist ein bisschen wie beim "Musikantenstadl", dem Rieu seine Popularität in Deutschland tatsächlich mitzuverdanken hat. Angeführt von ihrem Leiter, selbst im Frack mit Jabot und goldener Uhrenkette, tragen die Herren Musiker schwarze Fräcke und die Damen frühlingshaft bunte, bodenlange Kleider. Auf der kunstblumengeschmückten Bühne fügen sie sich zu einem opulenten Breitwandbild, das gesehen werden will.

Rechts und links sind Videoleinwände angebracht, die den Blick aufs Detail lenken, während im weiten Bühnenhintergrund wechselnde, leider oftmals kitschige Aufnahmen prangen. Rieus Konzerte zielen ebenso sehr auf visuelle wie auf musikalische Attraktionen. Sie sind nichts für Puristen, nichts für Verbissene, nichts für Kenner und letztlich auch nichts für den reinen Hörgenuss. Kaum einer unter den 6500 Besuchern wird einmal für längere Zeit die Augen geschlossen gehalten haben, um sich allein der Musik hinzugeben.

Am Klang "in diesem romantischen Saal", wie Rieu ironisch die Mannheimer Multifunktionshalle beschreibt, gibt es dabei wenig auszusetzen. Dafür gibt es umso mehr zu sehen. Der Violinist stellt sich vor sein Orchester wie einst Walzerkönig Johann Strauss (Sohn) persönlich, moderiert charmant, dirigiert oder streicht die Geige, die er nie aus der Hand legt. Wie sie klingt und was er denn aus ihr herausholt, ist leider keinen Augenblick lang festzustellen, weil er kein Solo gibt, sondern stets in Begleitung eines Dutzends weiterer Violinen spielt. Dass es sich bei seinem Exemplar um eine wertvolle, gewiss erlebenswerte Stradivari handelt, ist damit glatt verschenkt.

Mannheim sei das Zentrum des Universums, das anwesende Publikum "das beste der Welt", scherzt der fitte 70-Jährige. Weil sein runder Geburtstag noch nicht lange zurückliegt, firmiert die laufende Konzertreise, die ihn unter anderem noch nach Nord- und Südamerika führen wird, inoffiziell auch als seine "Geburtstagstournee". "Wir sind heute Abend zusammengekommen mit nur einem Ziel: Musik zu genießen!" erklärt der Niederländer. "Nichts geht so tief rein in die Seele wie Musik."

Für ihn gehört "The Rose" von Bette Midler und selbst Vader Abrahams "In ’t kleine café aan de haven" ("Die kleine Kneipe") ebenso dazu wie "Denk an mich" aus Andrew Lloyd Webbers "Phantom der Oper" oder Franz Lehárs "Vilja"-Lied aus der "Lustigen Witwe". Er holt Gary Bennett, Béla Mavrák und Serge Bosch, "The Platin Tenors", dazu wie die Sopranistinnen Anna Majchrzak und Donij van Doorn, sowie die Berlin Comedian Harmonists, die sich als Vokalensemble überwiegend dem Original verschrieben haben. Rieu, der die Internationalität seines Orchesters betont, erinnert an die Verfolgung der jüdischen Ensemblemitglieder der Comedian Harmonists unter der Naziherrschaft, und so gerät auch dank seiner Vorrede ihr "Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück" zum bewegendsten Beitrag des Abends. Es ist ein Konzert nach nicht jedermanns Geschmack, doch zur vollen Zufriedenheit der Fans. Ein effektvolles, auch effektheischendes und pompöses "Best of Klassik plus x". Wo es geht, wird mitgeklatscht, und nicht nur beim "Donauwalzer" walzen einige Paare glücklich in den Reihen.