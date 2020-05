Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Knapp sechs Stunden dauerte am Mittwoch die Verhandlung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen gegen einen 49-jährigen Mann aus Speyer. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte dem Mann vorgeworfen, im August 2018 seine ehemalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Neulußheim vergewaltigt zu haben. Das unverheiratete Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, war damals schon getrennt, wohnte aber noch zusammen.

Am Tatabend soll die 34-jährige Frau im Durchgangsraum zum elterlichen Schlafzimmer auf dem Bett gelegen haben, als der Angeklagte sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen habe. Der gelernte Elektromonteur und Schreiner sagte selbst vor Gericht aus. Seine ehemalige Lebensgefährtin, die noch eine Tochter aus einer anderen Beziehung hat, habe nichts zur Miete und zum Lebensunterhalt der Familie beigetragen. Er habe damals schon die Trennung vollzogen und sich nach einer anderen Wohnung umgeschaut.

Laut eigenen Angaben ging der Mann am Tatabend durch das Zimmer, in dem seine Freundin auf dem Bett gelegen habe. Er habe sich neben die 34-Jährige legen dürfen. Sie habe sich freiwillig auf den Bauch gelegt, der Geschlechtsakt sei einvernehmlich vollzogen worden.

Die Geschädigte schilderte den Sachverhalt jedoch anders: Ihr zufolge konsumierte der 49-Jährige im Laufe der Beziehung reichlich Alkohol. Von 10 bis 15 Flaschen Bier am Abend war in der Verhandlung die Rede. Unter Alkoholeinfluss sei der Mann zunehmend aggressiv geworden. Einmal habe er sogar die Tochter der 34-Jährigen geschlagen.

Die Geschädigte erhält 7500 Euro Schmerzensgeld

Am Tatabend habe der Angeklagte angefangen, sie im Genitalbereich zu streicheln, so die Geschädigte. Sie habe seine Hand jedoch weggeschlagen. Als er sie daraufhin angegangen sei, habe sie geschrien und viermal deutlich "Nein" gesagt. "Er hat aber nicht aufgehört, das waren die längsten zehn Minuten meines Lebens", berichtete die 34-Jährige.

Am nächsten Tag habe sie einer Freundin von dem Missbrauch erzählt. Die 38-jährige Freundin sagte ebenfalls vor Gericht aus. Das Verhältnis des Paares bezeichnete sie als prekär. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sah den Sachverhalt bewahrheitet, die Aussagen der Zeugen seien glaubwürdig. Der Angeklagte habe den Geschlechtsverkehr gegen den Willen seiner ehemaligen Lebensgefährtin vollzogen, deshalb müsse er mit zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis bestraft werden. Dieser Forderung schloss sich Rechtsanwalt Harald Sütterlin als Vertreter der Nebenklage an. Er stellte einen Adhäsionsantrag für seine Mandantin. Der Angeklagte solle ihr ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 10.000 Euro zahlen.

Der Verteidiger des Angeklagten sah jedoch zu viele Widersprüche in den gehörten Aussagen. Die vermeintliche Vergewaltigung könne auch "etwas härterer Sex" gewesen sein. Er habe erhebliche Zweifel an der Schilderung der Tat und plädierte deshalb für einen Freispruch. Das Gericht urteilte schließlich auf zwei Jahre Haft wegen Vergewaltigung. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der 49-Jährige muss nun ein Schmerzensgeld in Höhe von 7500 Euro an die Geschädigte zahlen. Außerdem sei er dazu verpflichtet, bei der Forensischen Ambulanz Baden vorstellig zu werden, um über sein Alkoholproblem zu sprechen, führte die Vorsitzende Richterin Sarah Neuschl in der Urteilsbegründung aus.