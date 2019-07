Von Harald Berlinghof

Frankenthal. Der kleine, viereckige Roboter mit der Nummer 079162 ist keine 20 Zentimeter hoch. Er rollt langsam unter eines der gelben Regale. 35.000 Stück dieser transportablen Lagerteile gibt es im Logistikzentrum des Online-Versandhändlers Amazon in Frankenthal. Ein paar Hundert Transportroboter warten nur darauf, dass sie einen Befehlsimpuls über Funk bekommen.

Der "Robot" wiegt 145 Kilogramm und kann 340 Kilo Gewicht anheben. Hat er das Regal einige Millimeter vom Boden abgehoben, rollt er damit im Huckepack zu seinem Bestimmungsort. Im Amazon-Logistikzentrum in Frankental kommen die Regale zu den Mitarbeitern. Den Beschäftigten bleiben so viele Kilometer Laufarbeit zwischen den Regalen erspart. Gleichzeitig sausen über den Köpfen auf 18,3 Kilometern Strecke die befüllten Kunststoff-Transportkisten mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde ihrem Bestimmungsort entgegen.

Dort werden die Bestellungen in Kartons versandfertig verpackt. Von da geht es auf die draußen geparkten Lastwagen. Sprinter oder andere Kleintransporter sieht man in Frankenthal nicht. Denn vom Logistikzentrum werden nur Amazon-Sortierzentren oder Amazon-Verteilzentren beliefert, wie auch in Mannheim. Dort stehen dann die endlosen Schlangen von Kleintransportern, mit denen die Kunden beliefert werden.

Die Mitarbeiter am Standort Frankenthal arbeiten quasi Hand in Hand mit den Transportrobotern. Im zweiten deutschen Amazon-Logistikzentrum nach Hamburg, das mit Roboterunterstützung sortiert, kommissioniert und versendet, gibt es inzwischen 1600 Arbeitsplätze.

Begonnen hatte man mit 300 Beschäftigten vor knapp einem Jahr. Geplant waren innerhalb eines Jahres etwa 1000 Beschäftigte. Jetzt sind es nach 328 Tagen also bereits 600 mehr geworden. Damit ist Amazon das schnellstwachsende Unternehmen in Frankenthal.

80 Millionen Euro hatte der US-Onlinehändler in den Bau der 88.000 Quadratmeter großen Logistikhalle investiert. Das entspricht etwa der Größe von zwölf Fußballfeldern. Und bei der Bezahlung der Mitarbeiter liegt man im oberen Bereich der Branchenlöhne. 11,25 Euro pro Stunde oder 2522 Euro Brutto im Monat zahlt man für eine angelernte Tätigkeit. Nach 24 Monaten steigt der Stundenlohn auf 13,70 Euro. Dazu kommen eine Betriebsrente, in 75 Prozent der Fälle eine unbefristete Stelle und bald auch ein Betriebsrat.

Am 6. August vergangenen Jahres wurde der "Tag Eins" im Logistikgebäude gefeiert. Die erste Bestellung, die rausging, war ein Sonnenschirmständer für einen bayerischen Kunden. Solche Waren sind stark saisonabhängig. Das ganze Jahr über zu den meistverkauften Produkten gehören dagegen Musik-CDs oder Filme als DVDs. Oder Bücher. Damit hat Amazon ja einst in den USA begonnen. "Als ich vor neun Jahren bei Amazon in Deutschland angefangen habe, da war das fast noch ein Buchhändler", erinnerte sich Johannes Weingärtner, jüngster Amazon-Standortleiter in Deutschland, bei der offiziellen Eröffnung des Zentrums. Auch Oberbürgermeister Martin Hebich, Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und die US-Generalkonsularin Patricia Lacina waren gekommen.

Noch wachsen die frisch gepflanzten Bäume nicht in den Himmel - auf dem Parkplatz des Logistikzentrums und rund um die große Halle. Im übertragenen Sinne allerdings ist Amazon auf Wachstumskurs. Und dazu trägt auch die Tatsache bei, dass über 50 Prozent der gelagerten Waren und Produkte gar nicht Amazon gehören, sondern von Drittfirmen dort platziert werden, um über die Vertriebswege des Versandhändlers verkauft zu werden. Dieses Dienstleistungsangebot von Amazon an kleinere und mittlere Unternehmen, die mit Auslandsexporten alleine schnell überfordert wären, steigert bei Amazon die Umsätze - und bei den Kleinunternehmen die Absätze.