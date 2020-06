Von Marine bis Türkis: Anfang der Woche schimmerte der See zwischen Altlußheim und Neulußheim in verschiedenen Blautönen – und machte damit seinem Namen alle Ehre. Foto: len

Altlußheim/Neulußheim. (RNZ) "Endlich wieder baden können!" – das dürften sich einige Besucher gedacht haben, die am Donnerstag das Ufer des Blausees säumten. Der Badesee zwischen Altlußheim und Neulußheim zieht jeden Sommer zahlreiche einheimische und auswärtige Besucher an und ist seit dem gestrigen Donnerstag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

"Wir freuen uns, den Badesee eröffnen zu dürfen", heißt es auf der Homepage des Sees, die der Zweckverband Lußheim betreibt. Aufgrund der Corona-Pandemie müssten jedoch in dieser Saison spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Für die Besucher bedeutet das: Sie müssen "an der ein oder anderen Stelle kleinere Einschränkungen in Kauf nehmen".

Die Einzelkarten für einen Besuch des Blausees kann man wie bisher vor Ort erwerben. Der Kassenautomat bleibt allerdings geschlossen. Beim Kauf einer Einzelkarte müssen die Besucher einen Datenerhebungsbogen ausfüllen. "Wir sind verpflichtet diese Daten zu erheben und dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen, falls eine Infektionskette nachverfolgt werden muss", heißt es dazu vonseiten des Zweckverbands. Allerdings kann man den Erhebungsbogen vorher schon zuhause ausfüllen und ihn dann mitbringen. Das entsprechende Formular ist auf der Internetseite des Sees zum Download abrufbar.

Zehnerkarten stehen dieses Jahr nicht zum Verkauf. Bereits erworbene oder alte Zehnerkarten sind gesperrt, aber nicht entwertet. Die Inhaber müssen sich lediglich an der Kasse melden und einen Datenerhebungsbogen ausfüllen.

Saisonkarten können wie bisher vor Ort verlängert oder erworben werden. Die Besucher sollten dafür ihre Jahreskarten der letzten Saison mitbringen, die dann verlängert werden können. Bei der Ausstellung einer neuen Jahreskarte muss man seinen Personalausweis vorzeigen. Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist die Zahl der Badegäste, die zeitgleich auf dem Gelände sein dürfen, vorerst auf 2000 Besucher beschränkt. Ist diese Obergrenze erreicht, berechtigt auch der Besitz einer Saisonkarte nicht zum Eintritt. Beim Verkauf der Saisonkarten werden die Kontaktdaten der Besitzer elektronisch dokumentiert. Der Eintritt zum See wird elektronisch gescannt und registriert.

Besucherbeschränkungen und besondere Hygienevorschriften brächten einen erheblichen Mehraufwand für die Gemeinden Altlußheim und Neulußheim mit sich, erklärt der Zweckverband. Deshalb blieben die Eintrittspreise vom letzten Jahr unverändert bestehen.

Die Tagesschließfächer stehen den Besuchern in dieser Saison nicht zur Verfügung. "Bitte halten Sie immer 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt oder einem weiteren Haushalt gehören", heißt es weiter auf der Homepage. "Sollte dies nicht möglich sein, empfehlen wir das Tragen eines Nase-Mund-Schutzes, besonders im Eingangsbereich."