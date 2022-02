Von Harald Berlinghof

Altlußheim. Der Boden zittert. Drei selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit jeweils 19 Tonnen Gewicht rollen langsam auf ihr Ziel zu: die Bundesstraße 39 nördlich von Altlußheim auf Höhe der Firma Metalux Metallwarenverarbeitung. Kurz zuvor hatten sich die Fahrzeuge dem Wohngebiet der Gemeinde bis auf rund 200 Meter genähert. Schwere Metallplatten werden hydraulisch von ihrem Unterboden gegen die Asphaltdecke der B 39 gedrückt. Die Platten beginnen zu vibrieren, 15 Sekunden lang senden sie Schallwellen in den Untergrund. Unhörbare tiefe Frequenzen von gerade einmal acht Hertz sind als Zittern im Boden wahrnehmbar.

Dann steigern sich die ausgesendeten Schallwellen in einen Tiefenbereich bis zu 96 Hertz. Und sind jetzt auch zu hören. Die hydraulischen Bodenplatten werden hochgezogen, und weiter geht es 50 Meter auf der Bundesstraße zum nächsten "Anregungspunkt". Es handelt sich um sogenannte Vibroseis-Fahrzeuge, die Schallwellen in den Boden schicken. Mit Hilfe ihrer schweren ausfahrbaren Rüttelplatten erzeugen sie eine Vibration, die Schallwellen in den Untergrund aussendet.

Schallwellen können mit Hilfe von Geofonen „gehört“ werden. Foto: Lenhardt

Nach der "Zitterpartie" dauert es rund fünf Sekunden, bis die Schallwellen aus der Tiefe reflektiert wieder an der Erdoberfläche ankommen, wo sie von Geofonen "gehört" und gespeichert werden. Je nach Untergrund verlängert sich die Laufzeit. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, wie der Untergrund bis in eine Tiefe von zwei oder drei Kilometern aufgebaut ist. Die Gesteinsformationen, die man so bis in große Tiefe sichtbar macht, geben wiederum Hinweise darauf, ob und wie wahrscheinlich dort unten Ölvorkommen schlummern.

Insgesamt 1260 Geofone sind auf vier Linien im Bereich zwischen Hockenheim, Altlußheim und Reilingen auf einer Länge von etwa 30 Kilometern ausgelegt. Dort werden die zurückgeworfenen Schallwellen aufgefangen und in brauchbare Daten umgewandelt. Rund ein halbes Jahr braucht es, bis sie ausgewertet sind.

Dann haben die Experten ein Bild des Untergrundes in vier Tiefenschnitten vorliegen. Den Bereich bei Hockenheim haben sie deshalb ins Visier genommen, weil im knapp elf Kilometer entfernten Römerberg bei Speyer bereits erfolgreich Öl gefördert wird. "In zwei Kilometern Tiefe stellt der Rhein keine Grenzlinie mehr dar", weiß Rüdiger Misiek von der Firma DMT aus Essen, welche die drei Vibrations-Spezialfahrzeuge zur Verfügung stellt.

Die beiden Unternehmen Neptune Energy GmbH und Palatina Geo Con suchen mit Hilfe des Dienstleisters DMT vielversprechende Tiefenschichten, wo es sinnvoll sein könnte, in Zukunft kostspielige Probebohrungen durchzuführen. Die schweren Fahrzeuge bewegen sich seit vergangenem Mittwochnachmittag vor allem auf der B 39 vom Rhein ausgehend an Altlußheim vorbei bis zur A 6.

Bis kommenden Dienstag oder Mittwoch sollen die Arbeiten beendet werden. Das Befahren von Feldwegen wird, soweit möglich, vermieden, um Flurschäden zu verhindern. Alle 25 Meter ist ein Geofon in den Boden gesteckt worden, damit ein lückenloses Bild des Untergrunds entsteht.

Mit allen zuständigen Behörden bis zum Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg wurde ein Masterplan für das Vorgehen entwickelt und genehmigt. Auf einer der vier Linien muss allerdings eine Lücke bleiben, da sich der Gemeinderat von Oberhausen-Rheinhausen gegen die Ölsuche auf Gemarkung der Gemeinde im Kreis Karlsruhe ausgesprochen hat. "Wir verfolgen das auch nicht weiter. Wir haben das akzeptiert", meint Sandra Arndt, die Pressesprecherin von Neptune Energy.

Angesichts der gegenwärtigen zerstörungsfreien Messmethode mit Hilfe von Schallwellen habe es nur wenige Einsprüche von Grundbesitzern gegeben. Schwieriger dürfte es werden, wenn in einigen Jahren tatsächlich probeweise gebohrt wird, um Klarheit über das Potenzial von eventuellen Ölreservaten zu erhalten. Denn der Rohstoff im Untergrund gehört nicht den Grundstücksbesitzern, der daher auch nicht direkt von der Förderung profitiert.

Aus diesem Grund sind Vorstellungen, wie sie der eine oder andere Grundstücksbesitzer oder Landwirt haben könnte, mit Öl im Boden zum Millionär zu werden, falsch. Wenn es zu Bohrungen kommen würde, stünde eine Pacht oder ein Kauf des Areals zur Disposition, so Arndt. Im schlimmsten Fall müsse man auf ein Nachbargrundstück ausweichen und sogenannte abgelenkte Bohrungen schräg zur Lagerstätte durchführen.