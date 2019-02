Altlußheim. (pol/sdm) Vermutlich hat ein technischer Defekt eines Wäschetrockners ein Hotel in Altlußheim in Brand gesetzt.

Die Polizei berichtet, dass das Feuer am Mittwochmorgen um kurz vor 8 Uhr in der Blautannenstraße entdeckt wurde. Es war in einem Kellerraum des Hotels ausgebrochen.

Das Hotel konnte rasch geräumt werden, sodass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim konnte den Brand schnell löschen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude intensiv gelüftet.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße bis etwa 9.30 Uhr zwischen Ziegelstraße und Kurpfalzstraße für den Verkehr gesperrt.