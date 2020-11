Von Marion Gottlob

Altlußheim. Sie ist gepflegt, aber weder aufgedonnert noch eingebildet: Die 24 Jahre alte Sabrina Dörr aus Altlußheim hat schon mehrere internationale Friseur-Wettbewerbe gewonnen. Sie gehört zu einer richtigen Friseur-Dynastie: Sowohl ihr Großvater Willi Dörr als auch ihr Vater Jürgen Dörr haben wichtige Wettbewerbe gewonnen – nun setzt Enkelin Sabrina diese Tradition erfolgreich fort. Aufgrund der Corona-Krise fielen in diesem Jahr allerdings alle Wettbewerbe aus. Sabrina Dörr hat die Pause genutzt und die Meisterprüfung bestanden.

Die zierliche Frau ist mit Kamm und Schere aufgewachsen. Im RNZ-Gespräch muss sie erst einmal nachdenken: "O Gott, wann habe ich mit dem Frisieren angefangen?" Es steht fest, dass sie schon vor ihrem zehnten Lebensjahr Friseur-Modellköpfe aus dem elterlichen Betrieb frisiert hat. Sie lacht: "Ich habe die Haare eingefärbt und viel daran herumgeschnippelt."

Von Anfang an hatte das Mädchen eine Vorliebe für Männer-Schnitte. Als erstes, lebendiges Modell stellte sich ihr Patenonkel zur Verfügung. Sabrina Dörr lächelt: "Es war ein Maschinenschnitt, ohne Schere. Es lagen keine Ohrläppchen auf dem Boden. Er war zufrieden." Opa Willi Dörr ist zweifacher Weltpokal- und zweifacher Europapokalmeister beim CAT (Verband der Künste und Technik der Friseure). Vater Jürgen ist Landesmeister, Deutscher Meister (CAT), Weltpokalsieger und Europasieger und seit 2009 im Trainerteam der deutschen Friseur-Nationalmannschaft.

Im Jahr 2008 nahm Vater Dörr seine Tochter Sabrina das erste Mal zum Wasserturm-Pokalfrisieren in Mannheim mit. "Ich war elf Jahre alt", erzählt die junge Frau, " es war aufregend." Aufgrund des Alters nahm sie an dem Wettbewerb außer Konkurrenz, also ohne Wertung, teil– und behauptete sich mit Ideen und Können. Ein Jahr später durfte sie erneut "außer Konkurrenz" am Wasserturm-Wettbewerb und beim Lehrlings-Wettbewerb "Grand Prix" von Lörrach mitfrisieren.

"Ich hatte die Lehre noch gar nicht begonnen", erinnert sie sich. Mit 18 Jahren startete sie in die Ausbildung im elterlichen Betrieb. Nun trat sie nicht mehr "außer Konkurrenz" an und holte sich in der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg den ersten Platz in der modischen Herren-Fönfrisur im Wettbewerb mit den Lehrlingen und einen zweiten Platz im Wettbewerb gegen die Meister.

Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2019 folgten eine Silber-Medaille im Einzel und eine Silber- sowie eine Goldmedaille im Team. Es gab bis zu 1300 Teilnehmer aus 54 Nationen und 50.000 Besucher. Die Frau aus Altlußheim gehört zu den Menschen, die ein wenig unter Lampenfieber leiden. Aber das macht nichts, denn sie kann das überwinden.

Bei der Meisterschaft in Paris bekam sie eine schwere Erkältung. Sie nahm mit Fieber am Wettkampf teil, heute undenkbar: "Ich ging rein und habe alles so gemacht, wie ich es trainiert hatte." Unter anderem verpasste sie einem Herren-Modellkopf eine modische Kurzhaarfrisur, frisierte dann die nassen Haare und formte mit den Händen eine Frisur. Das alles in nur 20 Minuten, aber ohne Kamm. Sie erinnert sich: "Erst als Bekannte mich im Deutschland-Outfit am Bahnhof erwartet und gerufen hatten: ,Deutschland ist Weltmeister’ – da habe ich realisiert, dass ich gewonnen hatte."

Noch eine Besonderheit: Sabrina Dörr absolvierte 2016, noch in der Ausbildung, die Fortbildung zur Staatlich anerkannten Coloristin. Das bedeutet: Wenn eine Kundin sich eine bestimmte Haarfarbe wünscht, weiß die Friseurmeisterin, welche Farbe sie auswählen kann, um tatsächlich diesen Farbton zu erzielen. Dem Nachwuchs rät sie: "Man braucht für den Friseurberuf Fingerfertigkeit, eine gute Vorstellungsgabe und das Talent zum Umgang mit Menschen."

Neben ihrem beruflichen Engagement betreut Sabrina Dörr normalerweise bei der DLRG Walldorf die Kleinsten beim Schwimmen-Lernen. Sie fährt gerne Ski und ist Mitglied im Elferrat beim Fasching in Altlußheim: Das alles ist in diesem Jahr nicht möglich. Aber sie weiß sich zu helfen. Sie hat das erste Mal einen Adventskalender gebastelt. Vielleicht wird aus dem Basteln ein neues Hobby? Im nächsten Jahr möchte sie mit ihrer Familie das 90. Jubiläum des Friseursalons nachfeiern: "Dann halt 90 plus eins!"