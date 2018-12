Altlußheim. (pri/pol) Ein 40 Tonnen schwerer Betonmischer ist gestern Morgen am Fahrbahnrand der Bundesstraße B39 in feuchtem Boden versunken und drohte, umzukippen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 50-jährige Fahrer des Betonmischers angehalten, um zu prüfen, ob er Ladung verliert. Dabei geriet er zu weit nach rechts in den Grünstreifen, sodass die Räder des 40-Tonners im aufgeweichten Boden versanken.

Das Fahrzeug kippte bedrohlich nach rechts. Der Fahrer verständigte umgehend die Polizei. Mithilfe mehrerer Feuerwehren konnte der Betonmischer gesichert werden. Ein Bergungskran hob ihn wieder auf die Fahrbahn. Die B39 in Richtung Hockenheim war stundenlang teilweise voll gesperrt.

Update: 19.13 Uhr, Donnerstag, 20. Dezember 2018