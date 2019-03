Von Stefan Kern

Ketsch. Die Anpassung der Schulgrenze war unausweichlich - darin waren sich die Ketscher Gemeinderatsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung am Montag einig. Steigende Schülerzahlen setzen die beiden Grundschulen Neurott und Alte Schule unter Druck. 130 Kinder werden aller Voraussicht nach im kommenden Schuljahr eingeschult. Bei einem Klassenteiler von 28 Schülern bedeutet das für die Enderle-Gemeinde eine Fünfzügigkeit. Fünf erste Klassen, die es auf die beiden Grundschulen aufzuteilen gilt.

Da die Neurottschule als weiterführende Gemeinschaftsschule zweizügig ausgelegt ist, macht auch im Grundschulbereich eine Zweizügigkeit mit insgesamt 48 Kindern Sinn. Ausgehend von dieser Prämisse würde es in der Alten Schule mit 82 Kindern drei erste Klassen geben. "Ziemlich eng", kommentierte Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer und betonte, dass das Platzproblem bekannt sei. Zur kurzfristigen Linderung der Raumnot ist eine Containerlösung geplant. Das Planverfahren für einen Anbau sei ebenfalls auf dem Weg, so Knörzer.

"Oberstes Ziel ist der Erhalt der Dreizügigkeit", erklärte Ketschs Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Das will auch die Rektorin der Alten Schule, Sylvia Schimmeier. In einem Brief an die Gemeinde hatte sie betont, dass die Schule für eine Vierzügigkeit nicht aufgestellt sei. Wir haben dafür keine Räume", schrieb sie. Kappenstein betonte, dass man in enger Abstimmung und der Erhalt der Dreizügigkeit Konsens sei. "Wir werden alles tun, damit die Alten Schule nicht unter die Räder kommt." Und dafür bekam der Bürgermeister quer durch alle Fraktionen Unterstützung.

Es sei noch nicht lange her, erinnerte Helena Moser (CDU), dass am Ratstisch die Schließung einer Grundschule befürchtet wurde. "Das hat sich umfassend erledigt", stellte sie fest. Jetzt gehe es darum die Dreizügigkeit zu erhalten und mit dem Anbau voran zu kommen. Eine Sicht, die Tarek Badr (SPD), Frank Müller (FWV), Annette Läppchen (Unabhängige Grüne) und der parteilose Gerhard Weixler teilten. Es müsse unbedingt auf die Gleichwertigkeit der beiden Grundschulen geachtet werden, forderte Badr. Für Irritation sorgte jedoch der Umstand, dass sich die Rektorin anscheinend dagegen stemmt, die Kellerräume in die Raumplanungen mit einzubeziehen.

Die Kellerräume seien nicht feucht und könnten durchaus als Lagerraum für Schulmaterialien dienen, erklärte der Bürgermeister auf Anfrage von Annette Läppchen. So könnte aus Verwaltungssicht die Platznot wenigstens etwas gelindert werden.

Am Ende goutierte der Rat einstimmig die Schulbezirksgrenze ausgehend von der Brühler Straße, entlang der 1. Rheinstraße, der Schwetzinger Straße und der Parkstraße bis zur Leimener Straße, der Wieblinger Straße, der Walldorfer und der Durlacher Straße. Die Trennstraßen 1. Rheinstraße, Schwetzinger Straße sowie Parkstraße gehören zum Bezirk Alte Schule. Die Leimener Straße, Wieblinger, Walldorfer und Durlacher Straße zählen zum Bezirk Neurott.