Von Volker Knab

Schwetzingen. "Hygieneschutz-Handschuhe und Mundschutz, damit haben wir uns eingedeckt", erzählt Ganimet Izci gelassen. Mit der nächsten Corona-Welle in absehbarer Zeit rechnet sie fest. Aber das erschreckt sie nicht. Denn auf ihre direkte, tägliche Arbeit hatte sich die Corona-Pandemie kaum bis wenig ausgewirkt, sagt sie. Izci leitet den ambulanten Pflegedienst "Schwesterliebe" in Schwetzingen.

"Für uns war bei unserer Arbeit im Grunde alles unverändert", urteilt die Altenpflegerin über die Zeit des Lock-downs und den darauffolgenden Monaten mit der schrittweisen Lockerung oder Rücknahme der Einschränkungen. Izci denkt kurz nach und fährt fort: "Wir mussten wie immer jeden Tag arbeiten. Wir hatten aber keine durch Corona ausgelösten Krankheitsfälle, weder unter den Patienten noch bei uns im Team."

Außer den erweiterten Hygienemaßnahmen, die sofort von den Pflegekräften im Team ein- und umgesetzt worden sind, "haben wir davon gar nicht so viel mitbekommen", sagt sie. Ihre Patienten hätten ihre Einkäufe gut organisiert und hinbekommen. Allerdings hätten die Kontakteinschränkungen ihren Patienten sehr viel abgefordert.

"Mit zunehmender Zeit der Isolation haben viele geklagt, weil sie beispielsweise ihre Enkelkinder plötzlich nicht mehr regelmäßig sehen konnten." Eine Patientin habe sehr darunter gelitten, erinnert sich Izci. Das lange Daheimhocken sei für die Patienten viel anstrengender als für das Pflegepersonal gewesen. Die meisten ihrer Klienten wären aber gut mit der Situation zurechtgekommen. "Sie haben uns viel erzählt und mehr telefoniert oder per Skype mit ihren Angehörigen gesprochen", so die Altenpflegerin. Von einer besonderen Wertschätzung seitens der Öffentlichkeit als Angehörige eines der so genannten systemrelevanten Berufe hat Izci ebenfalls wenig mitbekommen. "Aber die Angehörigen, die sind immer so dankbar. Die warmen Worte und das Mitgefühl für unsere zum Teil schwere Arbeit erhalten wir oft als Wertschätzung für unseren Einsatz zurück", sagt sie. Aber diese Erkenntnis resultiert nicht aus der Corona-Pandemie, sondern das weiß sie aus jahrzehntelanger Berufserfahrung.

"Ich bin seit über 24 Jahren in diesem Beruf tätig". Mit 16 habe sie bei der Diakonie im Pflegeberuf angefangen zu arbeiten. Dort blieb sie 24 Jahre tätig, bis sie sich zuletzt selbstständig gemacht hat. Sie liebt ihren Beruf. Izci meint aber, die Beschäftigten litten bei der Pflege inzwischen in vielen Einrichtungen unter zu großem Zeitdruck. Dadurch bliebe zu wenig Zeit für den Umgang mit den Patienten. "Unter einem solchen Druck findet keine Kommunikation mit dem Patienten mehr statt", weiß sie. Das aber sei enorm wichtig. In ihrem Team werde darauf großen Wert gelegt.

In der Belastung der Pflegekräfte durch den Zeitdruck sieht die Leiterin des ambulanten Pflegediensts auch die tiefere Ursache für die angespannte Personalsituation in diesem Berufsfeld. Die Zufriedenheit mit den Umständen der täglichen Arbeit komme bei vielen Menschen an erster Stelle. "Dann erst kommt die Bezahlung", glaubt sie. Und für ein gutes Gefühl bei der Arbeit sei es besonders wichtig, ohne diesen enormen Druck arbeiten zu müssen.

Sie sage zu neuen Kollegen immer, "bitte nimm dir die Zeit". Nur so könne auch Erfahrung entstehen. "Wir fahren ganz gut damit. Das funktioniert wunderbar", sagt die Leiterin der "Schwesterliebe", die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester den ambulanten Pflegedienst im Dezember vergangenen Jahres in Schwetzingen eröffnete. Fünf Fachkräfte sind in Voll- oder Teilzeit hier tätig und betreuen rund 50 Patienten, darunter sind zehn Klienten, bei denen der Pflegedienst diese lediglich bei der Hauswirtschaft unterstützt.

Mit einer zweiten Corona-Welle "rechne ich voll". Aber Izci blickt den kommenden Wochen trotzdem ohne Sorgen entgegen. Denn dieses Mal ist die "Schwesterliebe" in Schwetzingen gut vorbereitet. "Uns wurde nahegelegt, Hand- und Mundschutz zu bevorraten." Und das habe sie ausreichend getan.