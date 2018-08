Malaika Mihambo und ihr Trainer Ralf Weber stehen mitten in den jubelnden Fans in Oftersheim. Fotos: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Oftersheim. Die Oftersheimer sind stolz auf ihre Europameisterin. Malaika Mihambo hatte bei der Leichtathletik-Europameisterschaft den Titel im Weitsprung gewonnen. Und wie sie ihn gewonnen hat. In einem dramatischen Finale hatte sie den Puls der Fernsehzuschauer - und natürlich ganz besonders bei den mitfiebernden Mitgliedern ihres Heimatvereins TSV Oftersheim - in die Höhe getrieben.

Entsprechend umjubelt wurde die sympathische Sportlerin, die von vielen als wohltuend unkompliziert und natürlich empfunden wird, dann im Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule direkt neben dem Rathaus der Gemeinde. Hunderte von Oftersheimer Bürgern und zahlreiche Vereinsfreunde waren gekommen, um sie "zu Hause in Oftersheim" zu begrüßen. In einem weißen Mercedes-Oldtimer wird die Europameisterin vorgefahren. Zu einem Pferdeschwanz hat sie die Haare gebunden, glitzernde Ohrhänger hat sie angelegt und sie trägt die Deutschland-Trainingsjacke zu sportlich kurzen Hosen.

"Germany" steht in schwarzen Lettern auf ihrem Rücken, der Bundesadler prangt auf ihrer Brust. Vor der Bühne ist mit einem bemalten Holzbrett die Siegerweite von 6,75 Meter ausgelegt. Eine Strecke über die viele der Gekommenen staunen. Ihre Bestweite beträgt sogar 6,99 Meter - und die Sieben-Meter-Marke hat sie fest im Blick.

Die gebürtige Heidelbergerin, die Chopin liebt und selbst Klavier spielt, findet auch neben dem intensiven Training noch Zeit, sich in Mannheim bei den "Starkmachern" ehrenamtlich für benachteiligte Jugendliche einzusetzen. In Heidelberg geboren, dort auch Abitur gemacht, in Mannheim Politikwissenschaft studiert und in Oftersheim Leistungssport betrieben.

Das sind die Rahmendaten um eine junge Sportlerin, die sich in Oftersheim rundum wohl fühlt. Damit ist sie ein echtes Kind der Region. Auch wenn die Oftersheimer sie lieber ganz für sich alleine hätten.

Natürlich bekamen die Fans auch Autogramme.

Gemeinsam mit ihr gefeiert wurde ihr Trainer Ralf Weber, dessen Eltern Elisabeth und Gerhard im Publikum waren. "Bei uns lief der Fernseher rund um die Uhr", erzählt Mutter Elisabeth von der Anspannung und dem Herzklopfen, als die beiden Oftersheimer an den Start gingen. "Wir wollen Malaika gar nicht für uns vereinnahmen", sagte Bürgermeister Jens Geiß. "Aber sie steht für Oftersheim. Auch wenn sie für die LG Kurpfalz startet, ihr Heimatverein bleibt der TSV Oftersheim, der größte Verein in unserem Ort." Dass sich die Sportlerin schließlich ins Goldene Buch der Gemeinde Oftersheim eintragen durfte, war eine Selbstverständlichkeit.

Rund 2000 Mitglieder hat der Verein, alleine 300 davon sind in der Leichtathletik-Abteilung registriert. Auf der eigens für die Veranstaltung aufgebauten Bühne kam die sportliche Zukunft Oftersheims mit jungen Leichtathleten zu Wort, aber auch die ruhmreiche Vergangenheit mit dem aus Oftersheim stammenden deutschen Kugelstoß-Meister aus dem Jahr 1965, Werner Heger.

Die Europameisterin stellte sich beim Empfang durch die Gemeinde Oftersheim und ihres Heimatvereins TSV Oftersheim auch den Fragen von Publikum und Moderator Markus Lauff.

Der wollte unter anderem wissen, wie man damit umgeht, vor 65.000 Zuschauern, die Nerven behalten zu müssen? "Unter Druck ist man stets gefordert, sein Bestes zu geben. Nichts anderes habe ich gemacht", sagte Mihambo. Eine Europameisterschaft im eigenen Land sei schon etwas Besonderes. "Man registriert, dass plötzlich alle auf einen schauen. Da beginnt man sich selbst auch anders wahrzunehmen. Aber man bleibt trotz allem der gleiche Mensch", betonte die Europameisterin.

"Ist die Goldmedaille aus echtem Gold?", wollte dann eine Schülerin wissen. "Das wüsste ich auch gerne", erwiderte Mihambo und hatte die Lacher auf ihrer Seite. Wie es denn nun sportlich weiter gehe, war schließlich jemand aus dem Publikum neugierig. "Ich bin definitiv bereit für andere Ziele wie die Weltmeisterschaft und die kommenden Olympischen Spiele. Und natürlich für die Verteidigung meines Europameistertitels", antwortete Malaika Mihambo.