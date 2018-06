Rhein-Neckar. (RNZ) Für Radfahrer aus der Region lohnt sich am heutigen Samstag ein Ausflug nach Walldorf gleich mehrfach: Zum einen erfolgt der offizielle Start der Aktion "Stadtradeln" auf dem Spargelmarkt, zum anderen werden neue Radservice-Stationen eingeweiht.

Die Kampagne "Stadtradeln" des Klima-Bündnisses findet bereits zum elften Mal statt. In diesem Jahr nehmen auch der Rhein-Neckar-Kreis und 23 seiner Kommunen an der deutschlandweiten Aktion teil. Der Kreis möchte mit den Städten und Gemeinden einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

Innerhalb des Aktionszeitraums vom 9. bis 29. Juni können Fahrradkilometer gesammelt und gemeldet werden. Los geht es heute in Walldorf, 12 Uhr, an der S-Bahnstation Wiesloch-Walldorf. Dort werden zunächst zwei neue Radservice-Stationen eingeweiht. Insgesamt 24 dieser nützlichen Reparaturmöglichkeiten werden im Laufe des Sommers im ganzen Landkreis aufgebaut und stehen den Bürgern dann dauerhaft und kostenfrei zur Verfügung.

Die "Radservice-Stationen" - in Walldorf gibt es an der "Drehscheibe" eine weitere - halten neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile auch Werkzeug für kleine Ausbesserungen am Fahrrad bereit. Von der S-Bahnstation Wiesloch-Walldorf - Treffpunkt ist auf der Walldorfer Seite - wird im Anschluss gemeinsam nach Walldorf auf den Spargelmarkt geradelt. "Wir laden die Bürger herzlich zu der kleinen Radtour ein und freuen uns über jeden Sportbegeisterten, der uns begleitet", hoffen die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab und der Erste Landesbeamte des Rhein-Neckar-Kreises, Joachim Bauer, auf rege Beteiligung. Die beiden eröffnen dann um 13 Uhr auf der Bühne des Spargelmarktes offiziell die "Stadtradeln"-Kampagne.

Die Teilnahme ist übrigens ganz einfach: Bürger radeln gemeinsam mit ihrem Team für ihre Kommune und zählen im Aktionszeitraum die geradelten Kilometer. Diese werden unter www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis bei der jeweiligen Kommune eingetragen. Falls die eigene Kommune nicht dabei ist, ist auch eine Teilnahme über den Rhein-Neckar-Kreis möglich. Am Ende werden die aktivsten Radfahrer und Teams vor Ort sowie die fahrradaktivsten Kommunen und Kommunalpolitiker in Deutschland ausgezeichnet.

Aus dem Kreis sind folgende Kommunen dabei: Bammental, Brühl, Dielheim, Eppelheim, Helmstadt-Bargen, Hemsbach, Hirschberg, Hockenheim, Ladenburg, Leimen, Malsch, Mauer, Mühlhausen, Neckargemünd, Plankstadt, Rauenberg, Reilingen, St. Leon-Rot, Walldorf, Weinheim, Wiesenbach, Wiesloch und Wilhelmsfeld.