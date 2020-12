Mannheim. (lyd) Wegen der weiteren Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus hat die Initiative #keinerbleibtallein die Kontaktvermittlung in diesem Jahr komplett eingestellt. Das wurde am Freitagabend bekannt gegeben.

Die Treffen zwischen Menschen, die Gesellschaft suchen, werde es dieses Jahr nur in den Social Medien Facebook, Instagram und Twitter geben, heißt es auf der Internetseite. Grund seien Überlegungen, dass sich einsame Menschen ebenso darüber zu digitalen Treffen verabreden können.

Außerdem wollen die Initiatoren vermeiden, dass sich durch ihre Vermittlung Menschen persönlich treffen, trotz der Beschränkung auf digitale Treffen. Und dass sich dadurch dann doch das Virus weiter verbreiten könnte: "Wir möchten nicht, dass die Infektionsgefahr durch uns steigt. Wir möchten Euch ein sicheres und ruhiges Weihnachtsfest und einen Jahreswechsel gewährleisten können", heißt es in der Erklärung.

Wichtige Mitteilung:



Die Kontaktvermittlung über #KeinerBleibtAllein wird wegen des #Coronavirus und des kommenden Lockdowns komplett eingestellt. Nähere Informationen im gesamten Text unter dem Link.



Danke, dass ihr auch dieses Jahr dabei sein wolltet.https://t.co/TZCG1t8b7p — KeinerBleibtAllein (@IstNichtAllein) December 11, 2020

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 21.30 Uhr

Von Lydia Dartsch

Mannheim. Weihnachten oder Silvester mit anderen Menschen feiern können - das ist das Ziel der Initiative "KeinerBleibtAllein". Mit diesem Hashtag bringt Christian Fein seit 2017 fremde Menschen zusammen. Von Jahr zu Jahr meldeten sich mehr Menschen unter dem Hashtag "#KeinerBleibtAllein" in den sozialen Medien. Im Corona-Jahr und in der pandemischen Isolation dürfte die Initiative noch wichtiger werden - und zwar mit digitalen Verabredungen.

Die Idee für #KeinerBleibtAllein hatte Christian Fein Weihnachten 2016 in einer für ihn eher schwierigen Lebensphase: "Ich war gerade getrennt und wollte Weihnachten nicht allein feiern", sagt er. Ihm kam die Idee, dass es vielen anderen ähnlich gehen dürfte und so postete er auf Twitter:

Ich finde ja, wer zu Heiligabend alleine ist sollte unter #KeinerTwittertAllein heute Gesellschaft finden.



Verbreitet die Kunde! — Mnemoniker (@hipsterfitness) December 24, 2016

Andere Twitter-User posteten unter dem Hashtag mit, retweeteten, likten und binnen weniger Stunden trendete #KeinerTwittertAllein in Deutschland. Es entstanden Gespräche. Etwas, das bei Twitter ein geselliger Abend genannt werden kann.

Die große Resonanz brachte Fein auf den Gedanken, die Aktion zu wiederholen und einsame Menschen persönlich zu vermitteln. Und so rief Fein im Jahr darauf den Hashtag #KeinerBleibtAllein ins Leben, um miteinander die Feiertage zu verbringen. Also die Tage im Jahr, die besonders emotional aufgeladen sind und mit Familie und Freunden verbracht werden. Und von Jahr zu Jahr wurden es mehr Teilnehmende: Im vergangenen Jahr 60.000.

Christian Fein startete die Initiative an einem einsamen Heilig Abend 2016. Foto: KeinerBleibtAllein

Die Corona-Pandemie stellt ihn und seine Mitstreiter in diesem Jahr vor Herausforderungen: Bis November haben sich 120.000 Menschen gemeldet, die Gesellschaft suchen. Fein geht davon aus, dass es in diesem Jahr viermal so viele Teilnehmende geben wird, wie in den Jahren zuvor, sagt er. "Dagegen gibt es jetzt, aus einer nachvollziehbaren, Scheu heraus weniger Menschen die Gesellschaft bieten möchten", so Fein weiter.

Deshalb habe man dieses Jahr die digitalen Treffen eingeführt. Damit können sich Menschen aus dem gleichen Ort via Webcam durch Programme wie "Skype" oder "Zoom" begegnen. Vielen Teilnehmenden sei es wichtig, einen lokalen Kontakt zu erhalten, erklärt Fein: "Wir denken dies hängt damit zusammen, dass die Menschen gerne die Option hätten, in mittelfristiger Zukunft, 'wenn Corona vorbei ist' sich persönlich treffen zu können."

Dass diese persönliche Treffen nicht ersetzen, ist ihm bewusst. Auch, dass sich die zwischenmenschliche Interaktion verändert: "Wir produzieren gerade Videos, in denen wir Beispiele geben, wie man so einen virtuellen Abend gestalten kann", sagt er. So könne man gemeinsam Plätzchen backen, Brettspiele spielen oder schon im Vorhinein Gemeinsamkeiten herausfinden, um das Gespräch am Laufen zu halten.

Bei #KeinerBleibtAllein melden sich Teilnehmende über die Seiten der Aktion auf Facebook, Instagram und Twitter an. Foto: Keinerbleibtallein

An die Kontakte kommt man über Social Media: "Menschen, die Gesellschaft suchen, schreiben uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, ob sie Gast oder Gastgeber sein wollen und wo sie wohnen", erklärt Fein die Vermittlung.

Per Privatnachrichten fragen er und seine Mitstreiter die Interessenten nach Anhaltspunkten, aus denen sich passende Kontakte ergeben können: "Beispielsweise ob jemand Haustiere hat. Demjenigen können wir natürlich niemanden mit einer Allergie gegen Tiere vorschlagen", so Fein weiter. In einer Excel-Liste pflegen er und seine Mitstreiter die Kontaktanfragen und suchen einen passenden Teilnehmer aus.

Passen zwei Kontakte zueinander, schlägt #KeinerBleibtAllein den beiden den jeweils anderen vor. Mehr nicht. Die beiden können anschließend Kontakt miteinander aufnehmen, miteinander chatten, schauen, ob man sich miteinander versteht. Wie sich die Bekanntschaft weiterentwickelt bleibt ihnen überlassen.

"Im schlimmsten Fall wird es ein schlechter Abend. Im besten Fall wird es richtig schön", berichtet Karina Zeitz aus Heidelberg von ihren Gedanken, jemanden Fremden einzuladen. Auf jeden Fall wollten die beiden Silvester 2018 mit jemandem feiern. So überredete sie ihren Freund, Mike Beckers, dazu, sich als Gastgeber anzubieten. Sie seien nicht gerade extrovertiert, erklären sie. Das ist ein Grund, weshalb es schwierig ist, in der Stadt neue Leute kennenzulernen. Sicher seien sie eher vorsichtig gewesen. Aber die Neugier überwog.

Ihnen wurde Christian Döll vorgeschlagen, der damals noch in Eppelheim lebte. "Ich war gerade frisch getrennt und wollte Silvester nicht allein verbringen", erzählt er. Wie genau er auf die Aktion aufmerksam geworden ist, weiß er heute nicht mehr so genau.

Die drei schrieben sich Privatnachrichten und tauschten sich aus. "Wir fanden heraus, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, beispielsweise einen gemeinsamen Musikgeschmack", erinnert sich Döll.

"Es war, als hätten wir uns schon lange gekannt", erinnert sich Beckers an den Silvesterabend. Er hatte Lasagne gekocht, Christian Döll brachte etwas zu trinken mit. Es gab Brettspiele und gute Gespräche. "Ein richtig schöner Abend", so Zeitz.

Aus dem Silvesterabend entwickelte sich eine lockere Freundschaft. Die drei trafen sich, gingen miteinander aus. "Dass es keine Verpflichtungen gibt, ist sehr schön", sagt Beckers. Sich erneut als Gastgeber anzubieten war im letzten Jahr aber nicht drin. "Dieses Jahr ist es wegen Corona ohnehin eher schwierig", so Zeitz.