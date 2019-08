Das städtische Strandbad am Waidsee in Weinheim. Archiv-Foto: Dorn

Von Carsten Blaue

Rhein-Neckar. Sinsheims Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler hat was losgetreten. Mit seiner Beschreibung von mangelndem Respekt gegenüber dem Personal des Freibades in Sinsheim, von Streitereien und erhitzten Gemütern der Badegäste sowie Handgreiflichkeiten hat er einen Nerv getroffen. Das zeigen schon die vielen Reaktionen der RNZ-Leser im Netz, die auch emotional über dieses Thema diskutieren. Uhler steht mit seiner Sicht der Dinge und der Beschreibung der Zustände nicht alleine. Auch das Führungspersonal anderer Bäder der Region macht ähnliche Erfahrungen.

"Am Weinheimer Waidsee hatten wir bislang Gott sei Dank keine Schlägereien oder Vandalismus. Aber, ja, insgesamt ist das rücksichtslose Verhalten heute ein größeres Problem als früher", sagt zum Beispiel der Schwimmmeister des Strandbads, Peter Otholt. Das verlaufe in Wellenbewegungen. Eine Problemgruppe, die sich danebenbenehme und andere Badegäste provoziere, könne sofort die Stimmung zum Kippen bringen: "Und solche Gruppen tauchen heute öfter auf." Dann seien sie aber auch wieder weg, in einem anderen Bad, und alles sei wieder gut.

"Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz entscheidend ist, wie früh die Bademeister eingreifen und wie sie mit den Leuten sprechen", sagt Otholt: "Da muss man ein halber Psychologe sein, denn man muss bestimmt auftreten, ohne Aggressionen zu wecken." Sicher könne das Badepersonal hier auch besser geschult sein: "Was definitiv schlimmer geworden ist, dass ist die Sauberkeit. Die Leute haben offenbar verlernt, ihren Dreck wegzuräumen."

Stefan Gottschalk, der Leiter des Bäder- und Saunaparks "Aqwa" in Walldorf, sagt, dass die Hemmschwelle der Gäste schnell sinke - vor allem bei großer Hitze: "Da wird das Nervenkostüm dünner." Die "Phase der Beschwerde" beim Badpersonal trete dabei einfach schneller ein, und dabei komme es auch rascher zu aggressivem Verhalten und Beleidigungen. Auch würden die Gäste untereinander schneller anfangen zu pöbeln. Zu Gewalttätigkeiten komme es dabei aber nicht - etwa so wie im Juni im Mannheimer Herzogenriedbad. Hier hatte ein 38-Jähriger Pfefferspray versprüht und fünf Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Zuvor hatte er sich mit seiner Frau gestritten.

Aber auch Gottschalk sieht einen Verfall des Respekts und der Achtung vor seinen Leuten: "Früher war das Wort des Badepersonals quasi Gesetz. Das gilt heute nicht mehr." An guten Tagen hat das "Aqwa" bis zu 7000 Besucher, am diesjährigen Spitzentag waren es über 9000. Mindestens sechs Mitarbeiter sorgen derweil für einen möglichst ungestörten Badebetrieb: "Denn eigentlich will sich bei uns ja jeder erholen", sagt Gottschalk. Und an nicht so heißen Tagen bleibe es auch ruhig.

Das gilt auch für das "WieTalBad" in Wiesloch. Der stellvertretende Leiter des Freibads, Sascha Bose, ist im Grunde zufrieden mit seinem Publikum - vor allem Senioren und junge Familien. Aber auch sein Personal bekam es schon mit Jugendlichen zu tun, die über die Stränge schlugen und herumgepöbelt haben. Die Ausnahme, wie er sagt. Im Schnitt besuchen 930 Gäste das "WieTalBad" täglich.

Bis zu 9000 und in der Spitze bis zu 12.000 sind es am Badesee in Heddesheim. Das ist eine Menge. Vor diesen Zahlen würden sich die Vorkommnisse doch in Grenzen halten, sagt Betriebsleiter Christopher Di Vita: "Wir müssen jedenfalls nicht jeden Tag die Polizei rufen." Doch er hält fest, dass es immer schwieriger sei, die Haus- und Badeordnung durchzusetzen. Die Gäste würden sich im Allgemeinen schon respektloser gegenüber dem Personal verhalten: "Da stößt man schnell auf Gegenwind."