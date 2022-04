Heidelberg. (zg/cab) Schnell angehalten, die Autotür aufgerissen, schon ist es passiert: Radfahrende können nicht mehr ausweichen, prallen auf die Tür und stürzen. Häufig verletzen sie sich dabei schwer. Auf solche sogenannten "Dooring-Unfälle" weist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar im Rahmen seiner Jahreskampagne "Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr" hin. Diese Unfälle seien laut des ADFC für Radfahrende die häufigste Unfallsituation mit Personenschaden im ruhenden Verkehr in größeren Städten. Das bestätigt auch das baden-württembergische Verkehrsministerium. Dabei sind sie vermeidbar.

> Gute Infrastruktur sorgt für Abstand. Im besten Fall, aber im Straßenverkehr bislang noch selten, befindet sich zwischen den Parkbuchten und dem Radweg eine Sicherheitszone von mindestens 80 Zentimetern, damit Autotür-Unfälle verhindert werden. Als ein positives Beispiel dafür aus Heidelberg nennt der ADFC die Gaisbergstraße, eine Fahrradstraße – wenngleich die markierte Sicherheitszone zwischen den parkenden Autos und dem Radverkehr hier noch ein wenig schmal geraten sei, wie der ADFC bemerkt.

> Was Autofahrende tun können.Autotür-Unfälle könnten auch von Autofahrenden selbst ganz leicht verhindert werden. Der Blick in den Seitenspiegel ist das Mindeste, aber es geht noch besser: "Um Unfälle mit Autotüren zu vermeiden, empfehlen wir den sogenannten ’holländischen Griff’", erklärt die baden-württembergische ADFC-Landesvorsitzende Gudrun Zühlke. In den Niederlanden wird der "holländische Griff" in der Fahrschule gelehrt. Mit diesem kleinen Trick können Autofahrende wie auch Mitfahrende auf der Beifahrerseite die Verkehrssicherheit für Radlerinnen und Radler deutlich verbessern.

> Jahreskampagne des ADFC

Personen auf der Fahrerseite des Autos öffnen die Autotür mit der rechten, Personen auf der Beifahrerseite öffnen sie mit der linken Hand. Dadurch, dass jeweils die von der Tür abgewandte Hand eingesetzt wird, drehen sich die Personen im Auto automatisch in Richtung Spiegel beziehungsweise in Richtung Schulterblick. Der Blick in den Rückspiegel bleibt zusätzlich nötig, damit auch schnelle Radlerinnen und Radler gesehen werden können, die sich noch hinter dem Fahrzeug befinden.

> Was Radfahrende tun können. "Abstand halten, vorausschauend fahren, die Fehler der anderen vorhersehen", zählt der ADFC auf. Radfahrende sollten am Fahrbahnrand parkende Autos immer mit einem Mindestabstand von rund einem Meter passieren. Auf engen Straßen, auf denen der Abstand zu parkenden Autos nur schwierig einzuhalten ist, sollte man in der Mitte fahren, so der Fahrrad-Club. Vorausschauend fahren hilft ebenfalls: Beobachtet man vor sich am rechten Fahrbahnrand einen Einparkvorgang, ist besondere Vorsicht angesagt. Vermutlich öffnet sich gleich die Fahrertür. Auch wer in geparkten Fahrzeugen Personen erkennt, hält besser mehr Abstand. Verläuft der Radweg rechts der parkenden Autos, geht die Gefahr von mitfahrenden Personen aus. Bei diesen, insbesondere Kindern und Älteren, muss damit gerechnet werden, dass sie sich der Gefahr von "Dooring-Unfällen" noch weniger bewusst seien als die Fahrerin oder der Fahrer, so der ADFC. Also auch hier: Möglichst Abstand von den rechten Türen halten und mit plötzlich aussteigenden Personen rechnen.

Info: Weitere Informationen zur Jahreskampagne des ADFC "Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr" im Internet unter www.adfc-rhein-neckar.de