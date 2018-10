Von Karin Katzenberger-Ruf

Der Adenauerpark in Speyer liegt etwa fünf Minuten zu Fuß vom Bahnhof und etwa 20 Minuten vom Dom entfernt. Wer die geschichtsträchtige Stadt mit der S-Bahn oder mit dem Auto ansteuert, sollte sich nach der Ankunft nicht auf den Dom, die ansprechenden Grünanlagen drumherum und die Geschäftsmeile Maximilianstraße beschränken.

Hintergrund STECKBRIEF Name: Adenauerpark Lage: In Speyer, zwischen Bahnhofstraße, Wormser Straße und Hirschgraben Besonderheiten: Park mit altem Baumbestand, gotischer Kapelle und alten Grabsteinen; Altbundeskanzler Helmut Kohl fand in dem ehemaligen Friedhof seine letzte [+] Lesen Sie mehr STECKBRIEF Name: Adenauerpark Lage: In Speyer, zwischen Bahnhofstraße, Wormser Straße und Hirschgraben Besonderheiten: Park mit altem Baumbestand, gotischer Kapelle und alten Grabsteinen; Altbundeskanzler Helmut Kohl fand in dem ehemaligen Friedhof seine letzte Ruhestätte. Öffnungzeiten: September-November 8.30 bis 20 Uhr, Dezember-Februar Mo-Do 7.30 bis 15 Uhr, Fr 7.30 Uhr bis 12 Uhr (Feiertage geschlossen), März-August 7.30 bis 21 Uhr. Eintritt: frei Internet: www.speyer.de unter Kultur/Der Speyer Tipp

[-] Weniger anzeigen

Außer der 1717 eingeweihten Dreifaltigkeitskirche in Nachbarschaft des Doms ist auch der Adenauerpark als ehemaliger Friedhof ein interessantes Stück Stadtgeschichte - und dort vor allem die Gotische Kapelle, die im Jahr 1516 fertig gestellt wurde und während der Reformationszeit von den Lutheranern genutzt wurde. Inzwischen ist sie nur noch während einer Kammermusikreihe im Sommer geöffnet.

Alter Baumbestand macht den Adenauerpark zu etwas Besonderem. Bis zum Jahr 1881 war der Park ein Friedhof, ist deshalb auch von einer hohen Mauer umgeben. In den 1950er Jahren gab es dann Bestrebungen, den aufgelassenen Gottesacker als Freizeitgelände zu nutzen. Dem Zeitgeist entsprechend erhielt der ehemalige Friedhof den Namen "Adenauerpark". Das war 1958 und ist somit genau 60 Jahre her.

Die gotische Kapelle im Adenauerpark stammt aus dem Jahr 1516.

Im Park gibt es viele Bänke, sonstige Ruhezonen, einen Teich, aber eben auch einige Spielmöglichkeiten für Kinder. Wie eine Litfaßsäule wirkt der Gedenkort für den Theologen Friedrich Wilhelm Schultz (1774-1842), dem am Rande des besagten Teichs damit ein ehrendes Andenken seiner Anhängerschaft beschert ist.

Der Adenauerpark, zwischen Bahnhofstraße und Wormser Straße gelegen, ist nur etwa anderthalb Hektar groß. Die letzte Ruhestätte von Altbundeskanzler Helmut Kohl zu finden, ist also kein Problem. Zur Zeit ist sie mit Herbstblumen und Kürbissen geschmückt. Das Grab liegt hinter einem Zaun und ist laut Hinweistafeln videoüberwacht.

Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag, als dort zahlreiche Menschen im Gedenken an den Staatsmann stehen bleiben. Die meisten sind ganz gezielt gekommen, weil sie dem Altbundeskanzler posthum die Ehre erweisen wollten. So wie der Besucher aus Norddeutschland, der als CDU-Mitglied Kohl auch einige Male "live" erlebt hatte. In freut, dass das Grab in einem guten Zustand ist. Bislang schmückt nur ein schlichtes Holzkreuz die Grabstätte des im Juni 2017 verstorbenen Altbundeskanzlers.

Mit schlichtem Holzkreuz: das Grab von Altbundeskanzler Helmut Kohl.

Wer keine Scheu vor alten, zum Teil verwitterten Grabsteinen hat, dem erschließt sich im Adenauerpark auch ein Stück Ortsgeschichte. "Diese Gruft hab ich erlesen, dass darinnen soll verwesen, mein und meiner Gattin Leich, samt drei Kinder erster Ehe, die ich noch am Leben sehen" lautet die Inschrift auf einem Grabmal aus dem 18. Jahrhundert, das der damalige Bürgermeister von Speyer samt Säulen und Dach errichten ließ. Sollte man sich bei einem Besuch in Speyer einfach mal anschauen. Genau wie das Grab von Helmut Kohl.