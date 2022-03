Karlsruhe. (cab) So wichtig dem ADAC Nordbaden moderne Mobilität ist: Drei Tage lang sollen in der Rhein-Neckar-Region die Oldtimer das Straßenbild bestimmen. Vom 7. bis 9. Juli wird es die nächste "ADAC Heidelberg Historic" geben. 180 Teams sind gemeldet. Damit ist die Oldtimer-Rallye ausgebucht.

Am Freitag, 8. Juli, macht sie in Heidelberg Station. Der Corona-Situation ist es geschuldet, dass die Autos aber nicht wie sonst auf dem Marktplatz eine längere Pause einlegen und bewundert werden können. Vor dem Rathaus wird es dieses Mal nur eine moderierte Durchfahrtskontrolle geben. Um Oldtimer-Atmosphäre zu schnuppern, reicht es aber allemal. Eine Kaffeepause ist am Heidelberger Schloss eingeplant. Ansonsten drückt der Automobilclub aufs Tempo: Der Präsident des ADAC Nordbaden, Hans Weber, hat in der virtuellen Mitgliederversammlung am Samstag eine höhere Schlagzahl beim Ausbau nachhaltiger Mobilität gefordert.

Es fehlten ausreichende Lademöglichkeiten für E-Autos sowie ein zuverlässiger Nahverkehr auch im ländlichen Raum. Zudem mangele es an einer besseren Radinfrastruktur. Planungen einer Radschnellverbindung zwischen Mannheim und Rastatt müssten zügig weiterentwickelt und umgesetzt werden, so Weber vor rund 100 Teilnehmenden.

Der ADAC Nordbaden hat fünf Geschäftsstellen und Reisebüros sowie 70 Ortsclubs. Ihm gehörten zum Jahresende 2021 knapp 637.700 Mitglieder an – ein Plus von gut 2350 im Vergleich zum Vorjahr. Rund 200.000 Ratsuchende wandten sich an den Automobilclub, um sich vor allem über Einreisebestimmungen im Rahmen der Pandemie für Reisen in Europa und weltweit zu informieren. Der Trend zum Urlaub mit Auto oder Wohnmobil setzte sich derweil fort: Rund 20 Prozent mehr Routen wurden für die Mitglieder geplant, die Absatzzahlen von Mautkarten stiegen je nach Vignettentyp um 40 bis 80 Prozent an.