Abststeinach. (pol/gun) Ein 34-Jähriger meldete sich in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht bei der Polizei in Wald-Michelbach und gab an, im Bus von Weinheim nach Wald-Michelbach von einem großen Mann angepöbelt worden zu sein. Dieser sei dann in Ober-Abtsteinach in der Löhrbacher Straße ausgestiegen und in Richtung Birkenau davongelaufen.

Nach Polizeiangaben verlief eine sofort gestartete Suche nach dem pöbelnden Unbekannten ohne Erfolg. Er soll etwa 30 Jahre alt sein und mindestens 1,80 Meter groß sein. Der geschätzte 100-Kilo-Mann soll mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Seine seitlichen Haarpartien seien sehr kurz rasiert. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach unter Telefon 06207/94050.