Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Dass sich am Hockenheimring einiges ändern wird, war schon länger klar. Dass die Formel-1 nach ihrem schrittweisen Abschied vom Motodrom hier noch einmal gastieren könnte, muss als unwahrscheinlich gelten. Zumindest für die nächsten Jahre. Seit 2007 hatte man vereinbart, nur noch alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Nürburgring die Formel-1 in Hockenheim auszutragen. 2018 war der Große Preis von Deutschland letztmals regulär in Hockenheim ausgetragen worden.

Im vergangenen Jahr hatte man nur nach kniffligen Verhandlungen das Rennen ausgerichtet. Und seit diesem Jahr gibt es keinerlei Verträge mehr und auch keinerlei Bemühungen um die Formel-1. "Die Tür für die Zukunft ist aber nicht zu. Es ist nur eine Frage der finanziellen Konditionen", meint Thomas Reister, Chef der emodrom group. Und Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH ergänzt: "Im Sinne der Fans würde ich mir das wünschen. Auch weil wir mit unserem Rennen im vergangenen Sommer unter die besten Rennen der letzten zehn Jahre gewählt wurden".

Man werde die DNA des Rings nicht komplett aufgeben. Aber die Deutsche Tourenwagen Masters wird nur noch mit dem großen Finale in Hockenheim gastieren, das Eröffnungsrennen ist gestrichen. Die "Nitrolympx" werden allerdings weiter den Asphalt zum Kochen bringen und auch das Jim-Clark-Revival bleibt in Hockenheim. "Dass der Motorsport ein stagnierendes Feld ist, ist allgemein bekannt. Aber trotzdem wird in Hockenheim sicher noch das ein oder andere Rennsportauto unterwegs sein", meint dazu Teske.

Am Mittwoch war nun die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) auf Einladung der emodrom group zu einem Informationsbesuch am Hockenheimring. Der Landtagsabgeordnete und Parteifreund der Ministerin, Karl Klein, hatte sich um das Treffen bemüht. Mindestens so lange wie eine Umstrukturierung des Hockenheimrings im Gespräch ist, fordert die Stadt Hockenheim finanzielle Unterstützung vom Land ein.

Zusagen allerdings hatte die Ministerin nicht in die Rennstadt mitgebracht. Auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler bringt das Thema immer wieder in Gespräche mit dem Land ein. Allerdings, und das hat er bereits im Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus deutlich gemacht, unter anderen Voraussetzungen. "Der Hockenheimring muss für die Zukunft zu einem modernen Wirtschaftsstandort ausgebaut werden. Hier können wir beweisen, dass Visionen und Innovationen zusammen passen, wenn wir alle an einem Strang ziehen", so Zeitler. Man werde weiter versuchen, privatwirtschaftliches Engagement zu generieren und weitere Unternehmen auf den Flächen des Hockenheimrings anzusiedeln. Mit der emodrom GmbH, die in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten alternative Antriebe stellt, und dem Porsche Experience Center, sei das bereits gelungen.

"Der Hockenheimring ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Rhein-Neckar-Region, aber auch für unser Land", so die Wirtschaftsministerin. "Allerdings begrüßen wir die Absicht, neue Wege zu gehen und hier ein technologieoffenes Mobilitätszentrum der Zukunft aufzubauen". Und Karl Klein ergänzt: "Trotz der langen Tradition des Rings, ist eine Weiterentwicklung und Anpassung an die gesellschaftlichen Entwicklungen notwendig".

Der Hockenheimring werde allerdings auch weiterhin für Publikums-Großveranstaltungen ab 100.000 Besuchern offen sein, betont man vonseiten der Verantwortlichen. Gemeint sind damit vor allem große Open-Air-Konzerte. In dieser Größenordnung habe man ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, das man nicht aufgeben möchte. Potenziell steht der Hockenheimring auch als Messestandort zur Verfügung. Mit dem E 4-Testival der emodrom GmbH, einer Messe für E-Mobilität zum Selberfahren, die im Juni zum dritten Mal stattfindet, habe man erste Schritte in diese Richtung unternommen, so Reister.

