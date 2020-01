Von Carsten Blaue

Heidelberg/Ladenburg. Petra Fuhry vom Ladenburger Arbeitskreis "für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige" spricht am gestrigen Freitag im Landratsamt mit der Ehrenamtsbeauftragten sowie mit dem Leiter des Ordnungsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Und Landrat Stefan Dallinger telefoniert mit der Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. Die interne Aufarbeitung der zumindest in ihrer Art umstrittenen Festnahme des 26 Jahre alten Afghanen Mostafa N. ist in vollem Gange. Der Ausreisepflichtige war am Freitag vergangener Woche in den Räumen der Ausländerbehörde im Landratsamt festgesetzt und am Dienstag abgeschoben worden. Fuhry ist N.s Betreuerin. Sie war dabei – und davon ausgegangen, dass der Termin in der Behörde der Verlängerung von N.s Duldung dient und nicht seiner Festnahme.

Auch Dallinger war im Vorfeld offenbar nicht darüber informiert worden, dass es dazu in seinem Hause kommen würde: "Ich wusste nichts von dieser Verwaltungspraxis in den Räumen des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises", so der Landrat am Freitag auf RNZ-Anfrage. Über den Vorgang an sich ist er alles andere als glücklich, auch wenn er am Telefon vorausschickt: "Ich stehe hinter der Rechtslage, dass Menschen, die ausreisepflichtig sind, abgeschoben werden. Und ich habe Verständnis für die Polizei, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Abschiebung zu organisieren. Wir stehen grundsätzlich hinter den Maßnahmen und haben die Aufgabe, das Regierungspräsidium dabei zu unterstützen." Doch Dallinger lässt mit Blick auf den konkreten Fall Mostafa N. ein großes Aber folgen: "Dennoch bin ich von dieser konkreten Verwaltungspraxis ebenfalls irritiert. Deshalb habe ich meinem Fachamt (dem Ordnungsamt, Anm. d. Red.) die Anweisung gegeben, solche Maßnahmen künftig nicht mehr zu unterstützen – nur noch, wenn ich vom Land Baden-Württemberg dazu angewiesen werde."

Darüber informiert Dallinger gestern auch die Regierungspräsidentin. Dallinger legt sich also quer, wenn gegenüber Ehrenamtlichen und abgelehnten Asylbewerbern nicht mit offenen Karten gespielt wird: "Wir erwarten zu Recht, dass sich Menschen, die zu uns kommen, an unsere westlichen, christlichen Werte halten. Damit ist eine Abschiebung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie in diesem Fall geschehen, nicht zu vereinbaren." Weil er das so sieht, nimmt er auch zur Kritik Stellung, die Linken-Fraktionschef im Kreistag Edgar Wunder und Grünen-Landtagsabgeordneter Uli Sckerl geäußert haben: "Ebenso irritiert bin ich von politischen Kreisen, die mich kritisieren, ohne zu wissen, dass ich bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet habe, die einen solchen Vorgang künftig verhindern werden. Ich kann nur an diese Kreise, darunter Landtagsabgeordnete und Innenexperten, appellieren, ihrer eigenen Verantwortung gerecht zu werden."

Die Gespräche sollen gestern übrigens gut gelaufen sein. Laut Kreis-Sprecherin Silke Hartmann sei die Unterredung mit Fuhry "sehr offen und gut" gewesen: "Wir sind sicher, dass wir auf Basis dieses Gespräches weiterhin vorbehaltlos und vertrauensvoll mit Frau Fuhry zusammenarbeiten werden." Und auch das Telefonat zwischen Dallinger und Felder sei " sehr konstruktiv" gewesen, so Hartmann: "Die Regierungspräsidentin hat die Aussage des Landrats zur Kenntnis genommen. Sie gibt die Informationen an ihre Fachabteilung weiter." Die RNZ stellt gestern dazu eine Anfrage an das Regierungspräsidium. Flüchtlingshelferin Petra Fuhry ist nicht zu erreichen.