Hockenheim/Mannheim. (sha) Mouhamadou Ouro-Zato wird nicht aus Deutschland abgeschoben. Dies bestätigte Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP), gegenüber der RNZ. Der Togolese spielt seit über einem Jahr Fußball beim PSV Mannheim und lebt derzeit in einer Unterkunft in Hockenheim.

In einem Schreiben hatte das RP seine Abschiebung nach Italien angekündigt. Da er in diesem Land der Boden der Europäischen Union betreten habe, müsse er laut dem Abkommen von Dublin dort auch sein Asylverfahren durchlaufen.

Seine Mannschaftskameraden reagierten entsetzt und starteten eine Petition an den Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz mit der Bitte, sich für Mouhamadou Ouro-Zato einzusetzen. Rund 40.000 Menschen hatten die Petition bis Dienstag unterzeichnet. Seit dem ersten Tag sei Mouhamadou ein wichtiger Bestandteil des Teams, heißt es darin. Seine fußballerischen Talente würden von seinem Charakter sogar in den Schatten gestellt.

Er sei ein Mensch mit viel Humor, großer Dankbarkeit und habe das Herz am rechten Fleck. Es sei deshalb unvorstellbar, dass so jemand abgeschoben werden soll. Zudem habe der Togolese eine feste Anstellung und sei auch ansonsten bestens integriert. Ihm gehe es sehr schlecht, hatte sein Trainer, Christian Wroblewski, erzählt. Er habe ständig Kopfschmerzen, wache in der Nacht oft auf und schaue dann nach, ob die Polizei schon da sei.

Da die Frist für die Abschiebung aus Deutschland am 6. Februar verstreicht, sei die Durchführung aus "organisatorischen Gründen" nun nicht mehr möglich, erläutert RP-Sprecherin Feilhauer. Deshalb durchlaufe Mouhamadou Ouro-Zato sein Asylverfahren nun nicht in Italien, sondern in Deutschland. "Er bleibt jetzt erst einmal hier", fasst Feilhauer die aktuellen Ereignisse zusammen.

Die Pressesprecherin warnt allerdings vor voreiligen Hoffnungen. Die jetzige Entscheidung heiße noch gar nichts, denn der Ausgang des Asylverfahrens sei weiterhin offen.

Update: 4. Februar 2020, 14.45 Uhr

Von Stefan Hagen, Olivia Kaiser und Anna Manceron

Hockenheim/Mannheim. Die Spieler, Trainer und Betreuer der ersten Fußballmannschaft des PSV Mannheim können es nicht fassen: Mouhamadou Ouro-Zato, ihr "geliebter Mitspieler", "Bruder" und Freund soll nach Italien abgeschoben werden. Diese Entscheidung kann niemand im gesamten Verein auch nur ansatzweise nachvollziehen. Denn der Togolese sei bestens integriert, betont Trainer Christian Wroblewski gegenüber der RNZ. "Er hat eine feste Anstellung, verdient sein eigenes Geld und ist ein wirklich feiner Kerl", sagt der Coach.

Mouhamadou Ouro-Zato spielt seit über einem Jahr beim PSV Mannheim und lebt derzeit in einer Unterkunft in Hockenheim. Anfang Januar dann die Hiobsbotschaft. In einem Schreiben des Regierungspräsidiums wird seine Abschiebung angekündigt. Doch das möchten seine Mannschaftskameraden nicht einfach so hinnehmen: Sie starten eine Petition an den Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und bitten den Verwaltungschef um Hilfe.

Seit dem ersten Tag sei Mouhamadou ein wichtiger Bestandteil des Teams, heißt es in der Petition. Seine fußballerischen Talente würden von seinem Charakter sogar in den Schatten gestellt. Er sei ein Mensch mit viel Humor, großer Dankbarkeit und habe das Herz am rechten Fleck. Es sei deshalb unvorstellbar, dass so jemand abgeschoben werden soll. Bis zum heutigen Mittwoch haben laut dpa bereits über 36.000 Menschen die Petition unterzeichnet. Bei mehr als 50.000 Unterzeichnern wird die Petition an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und an den Landtag geschickt.

Aktuell sei nun ein zweites Schreiben des Regierungspräsidiums eingetroffen, erzählt Christian Wroblewski. Darin heißt es, dass die Abschiebung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Schreibens vollzogen werde. Sein Spieler habe nun eine Woche Zeit für eine Stellungnahme. Er sei verwirrt, sagt Wroblewski. Denn nur wenige Tage nach dem ersten Schreiben des Regierungspräsidiums sei angekündigt worden, dass Mouhamadou Ouro-Zato in eine Unterkunft nach Edingen-Neckarhausen verlegt werden soll. "Das ist doch das reinste Ämter-Tohuwabohu", ärgert sich der Fußballtrainer.

Und wie verkraftet der Togolese diese Ungewissheit? Derzeit gehe es ihm sehr schlecht, erzählt Wroblewski. "Er hat ständig Kopfschmerzen und wacht in der Nacht oft auf." Dann gehe er ans Fenster und schaue nach, ob die Polizei schon da sei. Man habe einen Anwalt eingeschaltet, der sich des Falles annehmen werde und hoffe auf ein positives Ende.

Die Stadt Mannheim hat auf Anfrage der RNZ mitgeteilt, dass man im konkreten Fall keine Einschätzung vornehmen könne. "Der Herr ist kein Einwohner der Stadt Mannheim, insofern gibt es hier auch keine Unterlagen", erläutert Pressesprecher Ralf Walther. Die Stadt sei zudem generell nicht für Abschiebungen zuständig. Der Fall sei ein weiterer Beleg für ein Grundproblem, auf das der Oberbürgermeister schon mehrfach hingewiesen habe: "Nämlich dass unser Ausländerrecht Integrationsanstrengungen und -erfolge abgelehnter Asylantragsteller in der Regel nicht belohnt", sagt Walther.

Das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt die geplante Abschiebung auf RNZ-Anfrage. "Der Betreffende ist vollziehbar ausreisepflichtig und hat daher mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu rechnen", erklärt eine Sprecherin. Der Asylantrag sei im Januar 2019 gestellt und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt worden. Nach der sogenannten Dublin-Verordnung sei Italien für die Prüfung des Asylgesuchs von Mouhamadou Ouro-Zato zuständig, weil dieser über Italien in die Europäische Union eingereist sei. "Dementsprechend wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Abschiebungsanordnung nach Italien verfügt", so die Sprecherin.

Update: Mittwoch, 29. Januar 2020, 9 Uhr

Hinweis: Ordnungsamt war nicht involviert¶

Hockenheim. (oka) Die RNZ berichtete am 24. Januar, über die drohende Abschiebung von Mouhamadou Ouro-Zato, der aus Togo stammt. Er spielt seit über einem Jahr beim Polizeisportverein Mannheim Fußball und lebt derzeit in einer Unterkunft in Hockenheim. Im Gespräch mit der RNZ erklärte sein Fußballtrainer, Christian Wroblewski, dass nur wenige Tage nach dem ersten Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe das Ordnungsamt Hockenheim angekündigt habe, dass Ouro-Zato in eine Unterkunft in Edingen-Neckarhausen verlegt werden soll. Dem widerspricht nun die Stadtverwaltung Hockenheim: "Es gab keine Ankündigung seitens des Ordnungsamts Hockenheim. Die Stadt ist in diesem Prozess in keiner Art und Weise involviert", heißt es in einem Schreiben der Verwaltung.