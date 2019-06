A6/Reilingen/Sinsheim. (pol/rl) Zu einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn A6 zwischen Reilingen und Sinsheim kam es am Montagnachmittag. Zunächst wollten Beamte der Autobahnpolizei einen verdächtigen schwarzen Mercedes mit HH-Kennzeichen in Höhe von Reilingen kontrollieren, der in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war.

Zunächst folgte der Fahrer der Aufforderung "Bitte Folgen" bis zu einem Parkplatz bei Reilingen. Dort gab der Mercedes-Fahrer dann plötzlich Vollgas und flüchtete. Die Streife nahm die Verfolgung.

Der Mercedes raste teilweise mit mehr als 210 km/h über die A6, wechselte bei Rauenberg auf den Standstreifen und überholte hier rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer. Da die Strecke stark befahren war, brachen die Beamten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab.

Der Raser fuhr ein neueres Modell der Mercedes-C- oder E-Klasse in der Farbe Schwarz und einer HH-Zulassung. Der Fahrer soll schlank und zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Er hatte sehr kurze gekräuselte schwarze Haare und soll afrikanisch aussehen. Er trug eine Sonnenbrille und ein dunkles T-Shirt.

Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer, bitte an das Verkehrskommissariat Walldorf unter der 06227/358260.