Viernheim/Altlußheim/Wilhelmsfeld. (pol/dpa/rl/luw/fsd) Gegen 13.20 Uhr kollidierten auf der A 659 an der Ausfahrt Viernheim (Richtung Mannheim) ein Motorrad und zwei Autos. Die Yamaha samt ihrem Fahrer wurde auf die andere Seite der Autobahn (Richtung Weinheim) geschleudert; der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Von einem der am Zusammenstoß beteiligten Wagen flogen zudem zwei Räder auf die Fahrbahn, eines sogar auf die Gegenrichtung. Die A 659 blieb in Fahrtrichtung Mannheim bis um 18.50 Uhr gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Telefon 0621/47093-0, zu melden.

Es ist nicht der erste schwere Motorradunfall in der Region: In Altlußheim wurde ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt, als ein Auto von einem Parkplatz auf eine Landstraße einbog, ohne die Vorfahrt des Motorrads zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen.

Bei einem Unfall auf der Landesstraße L536 ist zwischen Wilhelmsfeld und Schriesheim am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Verursacht hat den Zusammenstoß laut Polizei ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer. Wie die Beamten mitteilen, fuhr ein 34-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf der L535 in Richtung Schriesheim und wollte kurz hinter dem Wilhelmsfelder Ortsausgang nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er demnach einen 56-Jährigen, der ihm mit einem Motorrad der Marke Suzuki entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, worauf der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der 56-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestand aber laut Polizei nicht. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Mannes konnte ein Polizeisprecher am Sonntag auf RNZ-Nachfrage nichts sagen. Der Verursacher des Unfalls blieb unverletzt. Er musste seinen Führerschein abgeben, gegen ihn wird laut Polizei unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Für eine 24-Jährige endete der Frühlingsausflug in Eppingen am Samstagabend im Krankenhaus. Gegen 18 Uhr war sie mit ihrer Honda auf der Landesstraße L1110 zwischen Kleingartach und Eppingen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve in Fahrtrichtung Eppingen verlor die aus der Fachwerkstadt stammende junge Frau die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte in der Folge eine Böschung hinab. Glücklichweise war sie nicht allein unterwegs, sodass ihre hinter ihr fahrende Begleitung, ihr Freund, unmittelbar nach dem Sturz den Rettungsdienst verständigen konnte. Die 24-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei am Sonntag eine Beckenverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigsburg geflogen.