A656/Mannheim. (RNZ/lyd) Die Brückenerneuerung an der A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld neigt sich dem Ende zu. Nach rund vier Jahren Bauzeit wird das Projekt Ende Juli fertiggestellt, teilt das Regierungspräsidium mit. Derzeit laufen an der A 656 die letzten Straßenbauarbeiten. Die Asphaltfahrbahn sei bereits fertiggestellt. Es stehen nur noch die Bankettarbeiten, das Herstellen der Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen und am Fahrbahnrand sowie die Markierung aus.

Direkt im Anschluss wird die Fahrbahn östlich der erneuerten Bahnbrücke über eine Streckenlänge von rund 1,5 Kilometer saniert. Zunächst wird in der Zeit von Ende Juli bis voraussichtlich November die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim erneuert. Hierfür wird die bereits vorhandene zweispurige Verkehrsführung verlängert, sodass für jede Fahrtrichtung während der Bauzeit ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Seckenheim wird für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Heidelberg wieder geöffnet, sodass die Anschlussstelle wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.

Im November werden zunächst beide Fahrtrichtungen wieder für den Verkehr freigegeben. Im Frühjahr 2021 wird dann die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg erneuert. Wegen des fehlenden Standstreifens ist dafür dann wieder eine zweispurige Verkehrsführung vorgesehen.

Bei der Fahrbahnsanierung wird die alte Betonfahrbahn durch einen neuen Asphaltaufbau ersetzt. Als Zusatzmaßnahme zur Lärmreduzierung im Bereich der vorhandenen Lärmschutzwand werde ein offenporiger Asphalt eingebaut. Dieser erstreckt sich über eine Länge von rund 800 Meter. Weiterhin wird entlang der bestehenden Lärmschutzwand eine Sonderkonstruktion aus Drainage-Beton hergestellt, um künftig Unterspülungen der Lärmschutzwand zu vermeiden.