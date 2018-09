A61 bei Speyer. (pol/rl) Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn A61 bei Speyer in Fahrtrichtung Hockenheim war am Dienstagvormittag die Autobahn wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers kurz in beiden Richtungen voll gesperrt.

Gegen 8.30 Uhr war ein Autofahrer in Richtung Hockenheim unterwegs, als er auf der Rheinbrücke einen Stau zu spät erkannte und auf ein vor ihm bremsendes Auto auffuhr. Durch den Aufprall wurde dieses noch auf ein weiteres, davor stehendes Auto geschoben.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Einer der Verletzten kam per Rettungswagen in eine Klinik. Der Rettungshubschrauber brachte ein Notarztteam zum Einsatz auf die Brücke.

Durch den Unfall kam es zwischenzeitlich zu einem Stau von bis zu sechs Kilometern in beiden Richtungen. Nachdem die drei Autos abtransportiert waren, war die A61 ab 10.15 Uhr wieder komplett frei. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 10.000 Euro.