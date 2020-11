A6 bei Viernheim. (RNZ/rl) Mitten auf der Autobahn geriet ein Auto am Donnerstag in Brand. Der VW war zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz unterwegs, als das Auto plötzlich anfing zu brennen. Der Fahrer konnte den Wagen noch auf dem Seitenstreifen anhalten und mit den beiden anderen Insassen aussteigen, bevor der Wagen komplett in Flammen stand und dann ausbrannte.

Die Feuerwehr Viernheim war mit einem Löschzug im Einsatz und löschte das Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, war vermutlich ein technischer Defekt die Brandursache.