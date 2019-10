St. Leon-Rot. (pol/pri/mare) Schon wieder: Die Autobahn A6 auf Höhe St. Leon-Rot zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch Rauenberg wurde am Dienstagfrüh nach einem Unfall voll gesperrt. Das berichtet die Polizei.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzugs kam um 2.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er ungebremst auf einen aufgrund einer Panne abgestellten Lkw auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Sattelauflieger des Unfallverursachers war mit Gefahrgut beladen, wovon 2000 Liter Epoxidharz auf die Fahrbahn austraten und teilweise in den angrenzenden Grünstreifen liefen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf wurden mehr als 500 Kilogramm Bindemittel zur Eindämmung ausgestreut. Eine akute Gefahr für die Umwelt besteht nach Begutachtung durch das Wasserwirtshaftsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis nicht. Möglich Folgemaßnahmen werden derzeit geprüft.

Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten noch in der Nacht alle drei Fahrbahnen in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Um 12 Uhr wurden der mittlere und der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.

Auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn bildete sich ein Stau von zehn Kilometern. Auf den Umleitungsstrecken kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch auf der Gegenfahrbahn kommt es derzeit aufgrund Gaffer zu Behinderungen.

Gegen 5.30 Uhr kam es dann an der Überleitung der A6 zur A5 zu einem Zwischenfall: Direkt im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf stand ein Auto in Vollbrand. Kräfte der Feuerwehr Walldorf und der Feuerwehr Wiesloch waren im Einsatz. Die Überleitung von der A6 auf die A5 von Heilbronn kommend in Richtung Karlsruhe wurde voll gesperrt. Warum das Auto in Brand geraten ist und ob es Verletzte gegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Brandort war nur etwa 900 Meter von der Unfallstelle entfernt, wo in der Nacht zwei Lkw schwer verunglückt sind. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Walldorf fuhr direkt von der Lkw-Unfallstelle entgegen der Fahrtrichtung auf der A6 zum Walldorfer Kreuz, um von dort aus auf die Gegenfahrbahn zu gelangen. Alarmiert wurde auch die Feuerwehr Wiesloch.

Update: Dienstag, 29. Oktober 2019, 12.14 Uhr