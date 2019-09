A6 bei St. Leon-Rot. (pol/rl) Einen Verkehrsunfall verursachte ein rücksichtsloser BMW-Fahrer auf der Autobahn A6 bei St. Leon-Rot am Freitagmorgen. Der BMW war gegen 8.20 Uhr in Richtung Heilbronn unterwegs. Weil er im Stau stand, wechselte der BMW auf den Standstreifen, um an den stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei übersah er offenbar einen auf dem Standstreifen stehenden Sattelauflieger und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Der 46-jährige Lastwagenfahrer stieg danach aus und stellte den BMW-Fahrer zur Rede. Dann schlug er vor, die Sache auf dem nächsten Parkplatz zu regeln. Der BMW-Fahrer entgegnete daraufhin, dass er einen dringenden Gerichtstermin habe, setzte sich wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Der Sattelzug-Fahrer konnte sich noch das BMW-Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf dauern an.

Info: Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet das Verkehrskommissariat Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu wenden.