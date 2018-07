Sinsheim/Bad Rappenau. (alb/PR) Sie will nicht enden, die Serie schwerer Lkw-Unfälle auf der Autobahn A6 in der Region. Am Mittwochvormittag hat es erneut gekracht, diesmal zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim.

Der Fahrer eines Sattelzugs mit Planenauflieger hatte einen Lkw übersehen, der staubedingt anhalten musste. Nahezu ungebremst und mit voller Wucht sei der Laster auf den mit Kaolin beladenen Tanksattelzug geprallt, berichtete die Polizei.

Michael Hess, der Einsatzleiter der Feuerwehr Sinsheim, sagte der RNZ, dass der Unfallfahrer eventuell abgelenkt gewesen sei und vermutlich noch versucht habe, auszuweichen.

Die Anfahrt der Einsatzkräfte habe sich schwierig gestaltet und sei in entgegen der Fahrtrichtung erfolgt. "Dabei kamen uns noch zwei Lkw entgegen, weshalb wir besonders vorsichtig sein mussten", so Hess.

Der Auflieger des Tanklasters wurde von hinten bis ins Führerhaus der Zugmaschine gedrückt. Der Tanklasterfahrer blieb unverletzt. Viel schlimmer traf es den unfallverursachenden Lkw-Lenker. Mann wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde aufgrund seiner sehr schweren Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Lastwagen in Mitleidenschaft gezogen. Beide Lkw konnten jedoch ihre Fahrt fortsetzen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mehr als 200.000 Euro. Die A6 war bis 12.45 Uhr voll gesperrt, anschließend wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis in die späten Nachmittagsstunden.

Zudem musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen, da am Auflieger des Tankfahrzeugs Kaolin austrat. Der Stoff wird auch als Porzellanerde bezeichnet und ist ungefährlich.