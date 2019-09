A6 bei Sinsheim. (pol/mare) Mit sattem Tempo 206 - und damit mehr als 100 Km/h zu schnell - war ein Porsche am Samstag auf der Autobahn A6 bei Sinsheim unterwegs - und raste genau wie 1500 weitere Autofahrer direkt in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei, wie die Beamten mitteilen.

Die Polizei hatte sich in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-West in Fahrtrichtung positioniert und drei Stunden lang kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 6324 Fahrzeuge gemessen. Und davon waren 24 Prozent - also jene 1500 - schneller unterwegs als die erlaubten 100 Km/h.

737 Fahrer waren dabei um bis zu 20 Km/h zu schnell, 128 davon sogar mit 40 Km/h. Der Porsche mit Tempo 206 wurde sofort von der Verkehrspolizei kontrolliert. Er sowie die anderen 127 Fahrer werden ein Fahrverbot erhalten. Die Autofahrer, die um 20 Km/h zu schnell waren, erhalten ein Verwarngeld.