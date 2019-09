A6 bei SAndhofen/Viernheim. (pol/mare) Nach dem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Lastwagen am Dienstagvormittag war die Autobahn A6 von Sandhofen in Richtung Viernheimer Dreieck für mehrere Stunden voll gesperrt. Das teilt die Polizei am Abend mit.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein 31 Jahre alter Lastwagenfahrer in Höhe des Viernheimer Dreiecks einen Stau übersehen und war in das Ende reingefahren. Aufgrund des Aufpralls wurden drei weitere Brummis vor ihm zusammengeschoben. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der aus Polen stammende Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 47-jähriger Unfallbeteiligter in ein Krankenhaus in Ludwigshafen geflogen. Ein 25-Jähriger wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Ein vierter Beteiligter blieb unverletzt.

Wieso der mutmaßliche Unfallverursache das Stauende übersah, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern diesbezüglich weiterhin an.

Grund für den Stau war vermutlich ein Unfall zwischen dem Autobahndreieck und Autobahnkreuz Viernheim, der sich gegen 9.30 Uhr in gleicher Fahrtrichtung ereignet hatte. Hier war ein Brummi wegen eines geplatzten Reifens in die Mittelleitplanke geraten.

Die Streckensperrung wurde erst gegen 17.20 Uhr aufgehoben, nachdem die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten beendet waren.

Update: Dienstag, 10. September 2019, 18.13 Uhr

A6 bei Sandhofen. (pol/pri/mün) Die Autobahn A6 ist am Dienstagmittag zwischen der Anschlussstelle Sandhofen und dem Autobahndreieck Viernheim komplett gesperrt. Dort hat sich ein Auffahrunfall ereignet, an dem vier Lkw beteiligt sind, so die Polizei Südhessen auf Nachfrage.

Die Sperrung soll noch mehrere Stunden andauern, teilte die Polizei gegen Mittag mit. Der Verkehr werde über die Abfahrt Sandhofen von der Autobahn abgeleitet. Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Rettungswege sollen freigehalten werden.

Der Unfall hat sich gegen 10.30 Uhr etwa einen Kilometer vor dem Autobahndreieck Viernheim am Ende eines Staus ereignet. Ein Mensch wurde schwer verletzt sein, zwei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde für den Schwerverletzten eingesetzt.

Nur eine Stunde zuvor, gegen 9.30 Uhr, hatte sich bereits ein Unfall zwischen dem Autobahndreieck und Autobahnkreuz Viernheim ereignet. Wegen eines geplatzten Reifens war dort ein Lastwagen in die Mittelschutzplanke geraten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war auch hier die Fahrbahn gesperrt worden, was zu dem Rückstau führte, an dessen Ende sich dann der folgenschwere Auffahrunfall ereignete.

Update: 10. September 2019, 12.50 Uhr