A6 bei Reilingen. (pol/rl) Zwischen der Rastanlage Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz kam es am Mittwochvormittag in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Unfall. An dem Unfall kurz nach 11.30 Uhr waren ersten Informationen der Polizei zufolge drei Fahrzeuge beteiligt. Zwei Personen sollen verletzt worden sein, wie schwer ist noch unklar.

Nach dem Unfall sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau beträgt derzeit zwei Kilometer.