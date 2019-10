A6 bei Hockenheim/Walldorf. (rl/pri/pol) Nach der Kollision von zwei 40-Tonnen-Sattelzügen gesperrt wurde die Autobahn A6 Richtung Heilbronn zwischen der Raststätte Hockenheim West und dem Kreuz Walldorf. Nach ersten Informationen zufolge war ein Sattelzug am Stauende gegen 16 Uhr auf einen Tanklastzug aufgefahren.

Das Führerhaus des Sattelzugs wurde bei dem Aufprall völlig zerstört. Ein bislang noch unbekanntes Granulat lief aus und verteilte sich über zwei Fahrspuren. Der Tanklastzug ist mit Getriebeöl beladen, der Tank hielt dem Aufprall stand. Die Autobahn Richtung Heilbronn war nach dem Unfall für 30 Minuten voll gesperrt.

Beide Fahrer wurden in Kliniken gebracht. Dabei wurde der verursachende Fahrer offenbar schwer verletzt, der Fahrer des Tanklastzuges wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr sprach von einem Wunder, dass der Fahrer "nur schwer" verletzt wurde.

Neben Rettungsdienst und Polizei ist auch die Feuerwehr Hockenheim und die Feuerwehr Schwetzingen im Einsatz.

Am späten Montagnachmittag sind der rechte und mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hockenheim noch gesperrt. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten sollen noch bis in den Abend andauern. Es kommt derzeit zu längeren Staus, die wohl ebenso lang wie die Arbeiten andauern werden.

Die Polizei hat bereits mehrere Auto- und Lastwagen-Fahrer erwischt, die während der Vorbeifahrt Handy-Aufnahmen von der Unfallstelle gemacht haben. Diese werden zur Anzeige gebracht, hieß es.

Update: Montag, 7. Oktober 2019, 18.20 Uhr