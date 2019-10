A6 bei Hockenheim. (pol/mare) Auf der Autobahn A6 zwischen der Tank- und Rastanlage am Hockenheimring West und dem Autobahnkreuz Walldorf hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet. Zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Heilbronn sind aktuelle blockiert, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sei ein VW Polo am Stauende unter einen Sattelzug geraten. Der Fahrer des Wagens sei ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen sind gesperrt.

Weitere Infos folgen ...

Update: Dienstag, 15. Oktober 2019, 11.32 Uhr