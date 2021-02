A6 bei Hockenheim. (pol/kaf) Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn A6 bei Hockenheim in Richtung Heilbronn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Sattelzuges gegen 0.10 Uhr aus ungeklärter Ursache eine mobile Absperrwand, mit der eine Tiefbaufirma eine Nachtbaustelle abgesichert hatte.

Durch den Aufprall kippte der Lastwagen zur Seite und blieb quer über alle drei Fahrspuren zum Liegen. Bei dem Unfall streifte der Sattelzug auch das Baustellenfahrzeug, an dem die Absperrwand befestigt war. Der 50-jährige Fahrer des Fahrzeugs mit Warnleitanhänger wurde dadurch nach vorne durch die Windschutzscheibe in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt. Der 56-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An den Lastwagen und an der ebenfalls beschädigten Lärmschutzwand entstand ein Sachschaden von etwa 220.000 Euro. Die A6 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 5.40 Uhr in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Inzwischen wurde zumindest die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben.

Der rechte Fahrstreifen bleibt laut Polizei voraussichtlich noch bis etwa 12 Uhr gesperrt. Im Berufsverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden.